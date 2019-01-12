Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz kimseden icazet almıyoruz

AKP Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Popeo ile Suriye'den çekilme konusuna dair yaptıkları telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

Çavuşoğlu, "Bugün Pompeo ile telefonda son gelişmeleri, atılması gereken adımları değerlendirdik. Daha önce yaptığı açıklamalara karşı bugün yaptığı açıklama, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru buluyoruz" dedi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin "Türkiye, Kürtleri hedef almayacağını garanti etmeli" ifadelerini kullanan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarını eleştiren Çavuşoğlu, "Bolton'un ve diğerlerinin İsrail'den veya oradan buradan hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz, reddedeceğimiz bir üslupla Türkiye'ye yönelik böyle eleştiriler gelmesini de kabul etmiyoruz, reddediyoruz, kınıyoruz." sözlerini yineledi.

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"KİMSEDEN İCAZET ALMIYORUZ"

Çavuşoğlu "Biz kimseden icazet almıyoruz. Yeri ve zamanını her zaman biz belirleriz. Gerekli adımları atarız ve sınırımızın ötesindeki terörü de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)