Samsun'da hasta yakını, acil servis doktorunu darbetti
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde, bir hasta yakını Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık'ı darbetti.
Fotoğraf: DHA
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen bir hastanın kimliği belirsiz yakını Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık'ı darbetti.
DHA'nın aktardığına göre hasta yakını kendilerine öncelik verilmesini istedi. Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık ile tartışan hasta yakını Yanık'ın başına yumruk atıp hastaneden kaçtı. Yanık, ihbar üzerine gelen polis ekipleri eşliğinde, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne giderek darp raporu aldı. (HABER MERKEZİ)
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