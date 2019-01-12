Ener Liva mağdurları Erdoğan'la görüşmek istedi, polis engelledi

Ener Liva Projesi mağdurları, Kocaeli’ye aday tanıtım programına gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ulaşmak istedi ama olmadı. Hazırladıkları pankart ile Erdoğan'ın programına katılmak isteyen mağdurlar kapıda kaldı, pankartın olduğu araç polisler tarafından çekildi.

İzmit Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve CHP eski Milletvekili Sefa Sirmen ve ortağı Ziya Akçay tarafından projesi başlatılan Ener Liva evleri, Sirmen ve Akçay'ın iflas etmesi sonrası durmuştu. 115 konut ve 189 rezidans daire bulunan proje, pek çok insanı da mağdur etti.

PANKARTIN BULUNDUĞU ARAÇ ÇEKİLDİ!

Ener Liva mağdurları, Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ulaşmak ve dertlerini anlatmak istedi. Yahya Kaptan Recep Topaloğlu Spor Salonu önüne gelen mağdurlar, hazırladıkları pankartla Erdoğan'ın dikkatini çekmek istedi. Ancak polis, Erdoğan gelmeden mağdurlarının pankartlarının bulunduğu aracı çekti. Salona da giremeyen mağdurlar, hazırladıkları metinde şunları belirtti;

"Sayın Cumhurbaşkanım, Eski CHP Milletvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen tarafından 2013 yılında projelendirilen ve 2014 yılında başlayan Ener Liva İnşaat projesi (115 konut +189 rezidans daire) 2016 Haziran ayında ticari usullere uygun yönetilemediği için aşırı borçlanmış ve inşaat faaliyeti durdurulmuştur. Mağdur vatandaşlarımız daireleri için paralarını ödemiş, birçoğu tapusunu almış ancak dairelerine kavuşamamıştır. İnşaat yüzde 60 seviyesinde olup, toplam 100 hane (yaklaşık 400 vatandaşımız) mağdurdur. Birçok kurum ve devlet kuruluşu ile görüşmemize rağmen sonuç alamadık. Son çare olarak sizlere ulaşıp, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sizden ricamız bu projenin tamamlanması noktasında yerel yönetimlerin ve devlet kurumlarının destek olması ve hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi."

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen vatandaşlar, 19 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Ener Liva inşaatın önünde bir basın açıklaması yapacaklarını da duyurdu. (Kocaeli/EVRENSEL)