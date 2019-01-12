Çaycuma’da Öykü Arin için ikinci defa kampanya yapıldı

İlik nakli bekleyen ancak henüz donör bulunamayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi ilik bekleyen lösemililer için Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde ikinci defa kök hücre ve kan bağışı gerçekleştirildi.

KESK'in çağrısıyla 4 Ocak Cuma günü Çaycuma'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası yapılmıştı. Öykü Arin için henüz uygun döner bulunamaması ve zamanın daralması nedeniyle Çaycuma'da ikinci kez kök hücre ve kan bağışı kampanyası yapıldı. Çaycuma Atatürk Anıtı önünde Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi aracında gerçekleştirilen kampanyaya özelikle gençler ilgi gösterdi. Çaycuma'da bir hafta içinde 172 kök hücre bağışı yapıldı. Kasım 2016'da Çaycumalı anemi hastası bir öğrenci için de Çaycuma'da Kızılay tarafından kök hücre ve kan bağışı kampanyası yapılmış ve kampanyaya çok yoğun bir katılım olmuştu. O kampanyada kök hücre bağışı yapanlar kan merkezi veri tabanında kayıtlı oldukları için kök hücre kampanyasına katılmadılar.

Kök hücre kampanyasına Zonguldak ve Çaycuma’dan yoğun katılım

Kök hücre kampanyasına Zonguldak ve Çaycuma’dan yoğun katılım

KAMPANYA 18 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol, "KESK'in çağrısıyla geçtiğimiz hafta Zonguldak'ta ve Çaycuma’da kök hücre ve kan bağışı kampanyası yapılmıştı. Öykü Arin için uygun donör henüz bulunaması ve zamanıngittikçe daralması nedeniyle Çaycuma'da bir kez daha kampanya çağrısı yaptık. Çaycuma halkı çok duyarlı. Geçtiğimiz hafta yapılan kampanyaya katılamayan 'Belki de uygun donör benim' diyen çok sayıda Çaycumalı yurttaş kök hücre ve kan bağışı yapıyor. Bir kez daha teşekkür ediyoruz bu duyarlılık için. Kızı için çağrıda bulunan anne Eylem Yazıcı, 'Birinin hayatını kurtarma şansı size geldiğinde iki eliniz kanda olsa bile o işi bırakıp o hayatı kurtarmanızı bir anne olarak istiyorum ve bekliyorum' demişti. Öykü Arin’in annesinin çağrısına duyarsız kalmayalım. Türkiye'nin neresinde olursak olalım en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne giderek Öykü Arin ve tüm lösemili hastalar için sadece 3 tüp kan vererek umut olabiliriz." dedi.

Kampanya, 14 Ocak Pazartesi günü Devrek ilçesinde 18 Ocak Cuma günü ise tekrar Çaycuma'da devam edecek. (Zonguldak/EVRENSEL)