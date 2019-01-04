Kök hücre kampanyasına Zonguldak ve Çaycuma’dan yoğun katılım

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonun (KESK) çağrısıyla Öykü Arin ve lösemili tüm çocuklar için Zonguldak ve Çaycuma’da yapılan kök hücre bağışı kampanyasına yoğun bir katılım oldu.

Kampanyaya KESK üyelerinin yanı sıra maden işçileri, lise ve üniversite öğrencileri, kamu çalışanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kök hücre ve kan bağışı kampanyası Karadeniz Ereğli’de de yapıldı.

Kök hücre ve kan bağışında bulunmak isteyenler hafta içinde 10.00-17.00 saatleri arasında Kızılay Kan Bağış Merkezinin Zonguldak Soğuksu’da bulunan kan alma merkezinde de bağışta bulunabilecekler. (Zonguldak/EVRENSEL)