Ekrem İmamoğlu’dan eleştirilere yanıt: Kimse kusura bakmasın

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Posta’dan Murat Çelik’e konuşan İmamoğlu, “Benim tarzım bu, ben yerelde de hep böyle davrandım. Herkesle, her kesimle, her partiyle sürekli temas ve iyi ilişkiler içinde oldum” dedi. Belediye başkan adayı olarak farklı kişi ve kurumlarla iletişim halinde olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Ben böyle düşünüyorum ve hep bu şekilde davrandım. Bizim arkadaşlarımızdan da farklı düşünenler olduğunu biliyorum ama Türk siyasetinin geleneklerinde yok diye ya da birileri doğru bulmuyor, beğenmiyor diye, kimse kusura bakmasın, tarzımı değiştirecek değilim.” (HABER MERKEZİ)