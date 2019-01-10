Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Ekrem İmamoğlu görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Ben oyunu istedim bana sadece gülümsedi" dedi.

Ankara'ya hareketinden önce ziyaretin nedenini anlatan İmamoğlu, daha önce uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış Erdoğan'ın İstanbul'a dair deneyimlerini önemsediğini belirtmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan görüşmesine dair açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanımızla çok güzel bir sohbet ettik. İstanbul'la ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetli anektodları vardı. Bizim amacımız en az hatayla süreci başlatmak. Bu anlamıyla çok faydalı bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanına."

'DİKEY YAPILAŞMA KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK'

"Bizim de kendi çalışmalarımızda olan kendilerine bu anlamdaki kaygılarını sorduğumuz, kendilerinin fazlaca dile getirdiği dikey yapılaşma konusunda, İstanbul'un dönüşüme muhtaç olduğunu, bu kavramın İstanbul'u rahatsız etmemesi konusunda açıkçası fikir birliğine vardık. Somut bir fikir birliği yarattığımız bir kavram oldu."

'SEÇİMİN ADİL BİR ORTAMDA GEÇMESİ HAKKINDA GÖRÜŞTÜK'

"Göreve ilk başladığı yıllardaki sadece hizmeti değil kendi dönemlerindeki ilgi alaka, vatandaşla iletişim kurma noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de bunu teyit ettim. O dönem şahidiyim. Siyasi farklılıklar olabilir ama iyi davranışlar, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır. Bunu beyan ettim kendilerine."

"Seçimin çok adil, saygılı, seviyeli bir ortamda gerçekleşmesinde karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Sayın Meclis Başkanımızla telefon görüşmelerimizi, sohbetimizi ve bunun da bu şekilde devam etmesi konusunda niyetimizi ilettik, kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. İhtiyaç duyulursa biz zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa, uygun ortamımız varsa anlatmaktan çekinmeyiz, zevk duyarız. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinmesini isteriz. Kendileri de İstanbullu."

BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞI

"İstifa konusu Meclis Başkanımızın takdiri, onu bilemem. İşin o yönünü ben bilemem. O yöndeki telkinim şu olabilir, sayın Meclis Başkanı kendi titri ve makamıyla İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Kalabalık bir heyetle gezmek zorunda kalabilir. Benim tavsiyem büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gezmesidir."

'OYUNUZA TALİBİM DEDİM, GÜLÜMSEDİ'

"5 yıl hizmet ederse sayın Cumhurbaşkanı da bir sonraki seçimde bana oy verir demiştim. Bu seçimde oyunu istedim, gülümsedi. Şu anda iki titri var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak. Zorluğunu biliyorum ama Cumhurbaşkanı olarak oyunuza talibim dedim. Bana gülümseyerek karşılık verdi."

Ekrem İmamoğlu CHP'nin bir önceki genel başkanı Deniz Baykal'ı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yu da ziyaret edip İstanbul'a döneceğini söyledi.

'UMARIM SADECE YERELİN KOUŞULDUĞU BİR SÜREÇ YAŞARIZ'

Ankara'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlarını ziyaret ettim. Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, dolayısıyla İstanbul ile ilgili tecrübeleri, düşünceleri olan ve de İstanbul'u çok önemseyen birisi. Bu bakımdan bu ziyaretler esnasında kendilerinden de bu tecrübelerini konuşmak adına randevu talep etmiştim. Sağ olsun, olumlu dönüş yaptılar. Bugün de kendilerini ziyaret edeceğiz" diye konuşmuştu.

"Umarım sadece yerelin konuşulduğu bir süreç yaşarız" diyen İmamoğlu, "Bu yerel seçim. Yerel seçimin güzelliği yereldeki insanların, biz İstanbullular'ın sorunlarını ve çözümlerini konuşmak istiyoruz. Aslında bugünkü ziyaretimizin bir başka kavramı da sayın Cumhurbaşkanı İstanbullu; burada yaşıyor. Dolayısıyla onun da talepleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanının da istekleri vardır 'nasıl bir İstanbul istediği' konusunda. Umarım sadece yerelin konuşulduğu bir süreç yaşarız. Saygılı ve seviyeli bir seçim olur. Başka kavramlar elbette konuşulur, ülkenin gündemidir, ancak bunlar seçime malzeme olmaz" ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)