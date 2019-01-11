HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında 'zorla getirme' kararı

Urfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında zorla getirme kararı verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında 02 Kasım 2016 tarihinde partisinin Suruç ilçe örgütü tarafından yapılan “Önderliğime, toprağıma, özgürlüğüme sahip çıkıyorum” konulu panele katıldığı için “Terör örgütü propagandası yaptığı” iddiası ile 22 Ekim 2018 tarihinde açılan davanın 2’nci duruşması Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Sürücü katılmazken, avukatları hazır bulundu.

‘KARAR ANAYASAYA AYKIRI’

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, duruşmada söz alan Sürücü’nün avukatları, müvekkillerinin milletvekili olduğunu, dolayısı ile davanın durdurulması talebini iletti.

Mahkeme, avukatların davanın durdurulması talebini reddederken, Sürücü hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirme kararı verdi. Bunun üzerine karara tepki gösteren avukatlar, müvekkillerinin milletvekilliği dokunulmazlığı olduğunu, mahkemenin böyle bir karar veremeyeceğini söyledi. Müvekkilinin milletvekili olduğuna dair meclis mazbatasının dosyaya eklendiğini söyleyen avukatlar, kararın Anayasa ve hukuka aykırı olduğunu, müvekkilleri hakkında zorla getirme kararı veya yakalama kararı verilmesi durumunda mahkemenin suç işlemiş olacağını, gerekirse mahkeme heyetini şikayet etme hatta mahkeme heyetini tümden reddetme haklarını kullanacaklarını söyledi.

DURUŞMA 25 MART'A ERTELENDİ

Avukatların tepkisi üzerine mahkeme başkanı yargılamanın durdurulmasının gerekip gerekmediğini daha sonra değerlendireceklerini söyleyerek, zorla getirilme kararını tekrarlayıp bir sonraki duruşmanın 25 Mart tarihinde görülmesine karar verdi.

AYŞE SÜRÜCÜ: KARAR KEYFİDİR

Mahkeme kararına tepki gösteren Sürücü, milletvekili olmasına rağmen yargılamanın durdurulmadığını ve zorla getirme kararı verildiğini söyledi. Mahkemenin verdiği kararın keyfi bir uygulama olduğunu söyleyen Sürücü, “Biz halkın seçilmişiyiz. Bu tür davaların durdurulması gerekiyor. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmelidir” dedi. (HABER MERKEZİ)