Helsinki’de lise öğrencileri iklim için dersleri boykot etti

Finlandiya’nın başkenti Helsinki'de lise öğrencileri, politikacıların iklim konusundaki duyarsızlıklarını protesto etmek için okulu boykot ederek parlamento binası önünde gösteri yaptı.

İklim krizine dikkat çekmek için okulları boykot ederek gösteri yapma çağrısı Grankulla Lisesi’nin Eşitlik Grubu’ndan geldi.

Salı akşamı Grankulla Lisesi Eşitlik Grubu sözcüsü Helsinki’deki liselerde öğrenim gören öğrencilere her Cuma günü okulu boykot ederek İsveç’te parlamento binası önünde gösteri yapan 15 yaşındaki Greta Thunberg’i örnek almalarını istedi. Tüm öğrencilere saat 10.00’da okulu boykot edip parlamento binası önünde düzenlenecek gösteriye katılmaları çağrısı yaptı.

YÜZLERCE ÖĞRENCİ ÇAĞRIYA YANIT VERDİ

Frinlandiya medyasında yer alan haberlerde yüzlerce öğrencinin çağrıya uyduğu ve parlamento binası önündeki merdivenlerde bir gösteri gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

Tölö Lisesi öğrencilerinden Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’ye politikacılardan iklim değişikliğine karşı önlem almalarını istediklerini belirterek “Örnegin yenilebilir enerji kaynaklarına daha fazla para aktarılabilir, en iyi değil ama en kolay çözümlerden biri bu olabilir” dedi.

Öğrenciler, taleplerini içeren bir listeyi parlamentodan çıkarak kendilerini karşılayan 20 civarında milletvekiliye verdi.

Yeşiller Milletvekili Emma Kari, “Sizler harikasınız. Kaybedecek zamanımız yok” diyerek öğrencilere eylemleri için teşekkür etti.

İsveç’te Agneta Thunberg adındaki 15 yaşındaki öğrenci 9 Eylül’de yapılan genel seçimlerden önce politikacıların iklim konusundaki duyarsızlıklarını protesto etmek için Cuma günleri okulu boykot ederek parlamento binası önünde gösteri yapmıştı.

Avustralya ve Polonya’da Thunberg’ye destek vermek için öğrenciler okulları boykot edip iklim yürüyüşleri gerçekleştirmişti. (Stockholm/EVRENSEL)