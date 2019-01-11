Finlandiya ‘kafa kesen’ askere 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da Helsinki İlk Mahkemesi, yaşamını yitirmiş bir IŞİD’linin “kafasını keserek poz verdiği” filmi sosyal medyada yayınlayan bir askeri savaş suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararında Irak ordusunda 2003-2015 yılları arasında onbaşı olarak askerlik hizmetini yapan ve Finlandiya’da yaşayan 41 yaşındaki Iraklı sanığın, 2015 yılının Mart ayında Anbar kentinde IŞİD ile Irak ordusu arasında süren savaş sırasında savaş suçu işlediği belirtildi.

41 yaşındaki sanık mahkemedeki ifadesinde söz konusu IŞİD’linin 4 Iraklı askerin ölümünden sorumlu olduğunu söyleyerek kendisini savundu. IŞİD’in savaşta esir düşen 4 Iraklı askerin serbest bırakılması için Irak devletinden istediği fidyeyi alamayınca askerlerin kafalarını kestiğini ve cesetlerine mayın yerleştirdiğini söyledi.

TABURDAKİ BASIN GÖREVLİLERİ FİLME ALDI

Bağdat yakınlarındaki Al Karma’daki çatışmalar sırasında 4 askerin kafasını kesen IŞİD’linin cesedini görünce kendine hakim olamayarak eylemi yaptığını söyleyen sanık, bu olanların taburdaki basın görevlileri tarafından filme alındığını belirtti.

“Onun ölü bedenini önümde gördüğümdeki duygularımı anlatamam. Her şey aniden oldu” diyen sanık, IŞİD’in gerçekleştirdiği katliamları ayrıntılı olarak anlatarak kendisini savundu.

Asker, söz konusu filmin kendisinin onayı alınmadan ve bilgisi dışında kendi Facebook hesabında yayınlandığını da öne sürdü. Yaptıklarından pişman olduğunu, olayın yaşamında büyük bir travmaya yol açtığını ve Finlandiya’da psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

Mahkeme, Irak ve Suriye’deki savaş ile ilgili araştırmalar yapan Uzman Yüzbaşı Antti Paronen’un görüşlerine de başvurdu.

‘HAFİF SAVAŞ SUÇU’ KAPSAMINDA CEZALANDIRILDI

Savaştaki vahşetten her iki tarafın da zarar gördüğünü söyleyen Paronmen, “IŞİD’in yaptıkları neredeyse soykırımını hatırlatıyor. Terör çok kapsamlıydı” dedi.

Mahkeme ise 41 yaşındaki eski askerin filmin başkaları tarafından kendi hesabında yayınlandığı açıklamalarını inandırıcı bulmadı, tutumunun aşağılayıcı ve intikam amaçlı olduğu değerlendirmesini yaptı. Filmin yayınlanmasının ölen kişinin yakınlarının acı çekmesine yol açtığı belirtildi.

Sanık avukatı Hannes Mennistö, olayın Roma Sözleşmesine göre hafif savaş suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ancak mahkeme Finlandiya’da yasalarda “hafif savaş suçu” tanımı olmadığını belirterek avukatın talebini reddetti. Sanığı 1 yıl 6 ay şartlı hapis cezasına çarptırdı.

2016 yılında da Birkaland İlk Mahkemesi, 29 yaşındaki Iraklıyı bir IŞİD militanının kafasını eline alarak poz verdiği resmi Facebook hesabında yayınladığı için 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.