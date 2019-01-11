11 Ocak 2019 16:59
UEFA , Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'ini açıkladı
UEFA, 2 milyona yakın futbol izleyicisinin oylarıyla belirlenen ve Avrupa'da oynayan futbolcular arasından seçilen 2018'in en iyi 11'ini açıkladı.
Görsel @ChampionsLeague Twitter hesabından alınmıştır
Bu sene 18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.
UEFA, Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'ini 1,8 milyondan fazla futbol izleyicisinin oylarıyla belirlendi. Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric oldu.
Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi.
4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:
- Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
- Savunma: Sergio Ramos - Marcelo - Raphael Varane (Real Madrid) - Virgil van Dijk (Liverpool)
- Orta saha: Luka Modric (Real Madrid) - N'Golo Kante - Eden Hazard (Chelsea)
- Forvet: Lionel Messi (Barcelona) - Cristiano Ronaldo (Juventus) - Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
(AA)
2019 NBA All-Star oylamasında LeBron ve Giannis farkı açtı
Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)