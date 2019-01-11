Avukatlar: Gül Karataş'ın kesin ölüm nedeni araştırılsın

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 11 Kasım 2018’de kimliği belirsiz 2 kişi tarafından “intihar ettiği” iddiasıyla devlet hastanesine bırakılan ve ardından sevk edildiği araştırma hastanesinde hayatını kaybeden Gül Karataş’ın otopsi raporu çıktı. Otopsi raporunda Karataş’ın ölüm nedeni için "Ası sonucu (asma sonucu) meydana geldiği kanaatine varıldı" denildi.

Hazırlanan rapor üzerine İlçe Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturmanın genişletilmesi talebiyle başvuruda bulunan Karataş’ın avukatları, “ası sonucu” yaşamını yitirdiği belirtilen maktulün olaydan önce şiddet gördüğüne dair belirtiler olduğuna dikkat çekerek Karataş’ı hastane kapısına bırakıp kaçanların kimliğinin tespitini istedi.

Avukatlar yaptıkları başvuruda, Gül Karataş’ın evliliğinin başından itibaren şiddete maruz kaldığını, birçok kez 156’yı arayarak yardım istediğini, şiddet nedeniyle evini terk ettiğini hatırlatarak “Karataş’ın eşi ve eşinin yakınlarının hastane, cenaze ve taziyeye katılmaması da ‘Hayatın olağan akışına aykırıdır.’ Karataş’ı hastane kapısına bırakan kişilerin de kimlikleri tespit edilmelidir” talebinde bulundu.

Başvuruda ayrıca hem kesin ölüm nedeni hem de dış muayenedeki bulguların kaynağının ne olabileceğinin tespiti amacıyla dosyanın İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’na gönderilerek, kati rapor aldırılması istendi. (Mardin/MA)