Hasankeyf'te tarihi kale duvarları betonla kaplanıyor

Batman'da Ilısu Barajı nedeniyle sular altında bırakılmak istenen 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'te yıkım sürüyor. UNESCO'nun tüm kriterlerini yerine getirmesine rağmen hükümet düzeyinde bir başvuru olmadığı için Dünya Mirası Listesi'ne alınmayan kentte, tarih gün gün betona gömülüyor.

Yapılan taşıma işlemleri ile bugüne kadar Eyyübi Camii, Artuklu Hamamı, Zeynelbey Türbesi, İmam Abdullah Zaviyesi, Roma Kapısı'nın yanı sıra tarihi minareler yerinden söküldü. Danıştay kararına rağmen taşıma işlemlerine ara verilmezken, El-Rızk Camii’nin son parçaları için çalışmalar sürüyor.

Fotoğraf: MA

TARİHİN DİBİNDE KEPÇELER

Kentin yüzyıllardır korunan siluetinin önemli tarihi eserlerinden olan ve halk arasında "Çırağın eseri" olarak anılan El-Rızk Camii’nin minaresi yerinden söküldü. Camiinin kalan kısımlarının da önümüzdeki günlerde yerinden söküleceği belirtilirken, camii duvarlarının hemen yanı başındaki kepçelerin tarihi duvarlara verdiği tahribatın boyutu ise bilinmiyor.

Fotoğraf: MA

TARİH BETONA GÖMÜLÜYOR

Tüm bunlar yaşanırken binlerce yıllık Hasankeyf'in tarihi kale duvarları ise gün gün beton ile kaplanmaya devam ediliyor. Hasankeyf'in kuzeyinde bulunan Raman Dağı eteklerinden kamyonlar ile getirilen kaya parçaları ile Dicle Nehri ile kale duvarlarına paralel bir set inşa ediliyor.

Set ile Hasankeyf kalesinin çökmesinin engelleneceği iddia edilirken, setin yüksekliği El-Rızk Camii’nin duvarlarını aşmış durumda. Set aynı zamanda tarihi siluetin de yok olmasına neden oluyor. (Batman/MA)