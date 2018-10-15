PTT Avrupa YakasÄ± Posta Ä°ÅŸleme Merkezinde 14 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Ä°stanbul TopkapÄ±’da bulunan PTT-Avrupa YakasÄ± Posta Ä°ÅŸleme Merkezinde AtçÄ± isimli taÅŸeron firmada çalÄ±ÅŸan 14 iÅŸçi, 3 ay önce kayÄ±tsÄ±z bir postanÄ±n kurumun bahçesindeki servis aracÄ±nda unutulmuÅŸ olmasÄ± gerekçe gösterilerek iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸletme önünde açÄ±klama yapan DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, “Bu olay tazminatsÄ±z iÅŸten çÄ±karmaya gerekçe olacak önemde ise, kanunda belirtildiÄŸi gibi neden 6 iÅŸ günü içinde araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p sonuçlandÄ±rÄ±lmadÄ± ve ilgili taraflara bildirilmedi?” diye sorarak iÅŸçilerin sendika tercihi nedeniyle iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KapÄ± önünde yapÄ±lan eyleme DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan ve Emek Partisi MYK Üyesi Levent Tüzel de katÄ±ldÄ±. Burada konuÅŸan Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ünal DoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi: PDM’de Temmuz ayÄ±nda kayÄ±tsÄ±z postanÄ±n kurumun bahçesindeki servis aracÄ±nda sehven unutulmuÅŸ olmasÄ± üzerine müdürlükçe tutanak tutulmuÅŸ, tazminatsÄ±z iÅŸten atmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirilmiÅŸ olmalÄ± ki baÅŸkaca bir iÅŸlem yapÄ±lmamÄ±ÅŸ, iÅŸçiler görevlerine devam etmiÅŸlerdir. Aradan üç ay geçtikten sonra konuyla ilgili soruÅŸturma yapmaya yetkili kontrolör çok sayÄ±da taÅŸeron iÅŸçinin ifadesine baÅŸvurmuÅŸ, ifade veren iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sözlü beyanlarÄ±na göre de kendi ifadelerinin dÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± eklemelerin altÄ±na imza atmalarÄ± için baskÄ± yapmÄ±ÅŸ, imza atmamalarÄ± halinde iÅŸten çÄ±karmakla tehdit etmiÅŸtir. SoruÅŸturmayÄ± yürütmekle görevli kontrolörün görevi, ifadeleri verildiÄŸi gibi almak ve kanaatini de bildirir rapor yazÄ±p ilgili merciye sunmak mÄ± yoksa ifadeleri kendi kanaati doÄŸrultusunda vermeye iÅŸçiyi zorlamak mÄ±dÄ±r?”

YANIT BEKLEYEN SORULAR

3 ay önce yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir olay gerekçe yapÄ±larak soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± ve soruÅŸturma daha sonuçlandÄ±rÄ±lmadan 14 taÅŸeron iÅŸçisinin iÅŸlerine son verilmesine tepki gösteren DoÄŸan, yetkililere ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

♦ Bu olay tazminatsÄ±z iÅŸten çÄ±karmaya gerekçe olacak önemde ise, kanunda belirtildiÄŸi gibi neden 6 iÅŸ günü içinde araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p sonuçlandÄ±rÄ±lmadÄ± ve ilgili taraflara bildirilmedi?

♦ TazminatsÄ±z iÅŸten çÄ±karmayÄ± gerektirecek mahiyette bir durum gerçekleÅŸmiÅŸ ise nasÄ±l oluyor da bu kurum aynÄ± iÅŸçilere 3 ay daha belki de en mahrem en stratejik önemdeki postalarÄ± (resmi evrak, pasaport, kimlik, oturma izni vb) üzerlerinde taÅŸÄ±malarÄ±na, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapmalarÄ±na izin verebiliyor?

♦ Tutulan tutanaÄŸÄ±n üzerinden 3 ay geçmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen iÅŸçilerin ifadeye çaÄŸÄ±rÄ±lÄ±p iÅŸten çÄ±karÄ±lmalarÄ±nÄ±n, merkezimizde yaÅŸanan kiÅŸiye özel posta pulu bastÄ±rmalarÄ± için taÅŸerona dayatma yapÄ±lmasÄ± ve PTT de zorlaÅŸan çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ile ilgili haberlerin ulusal basÄ±n ve medya organlarÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ± izleyen hafta baÅŸlamasÄ± tesadüf müdür?

Ä°ÅŸÃ§ilere â€˜kendi adÄ±na pul bastÄ±r satÄ±n alâ€™ baskÄ±sÄ±

‘GÜVENLÄ°K SORUÅžTURMASI KABUL EDÄ°LEBÄ°LÄ°R DEÄžÄ°LDÄ°R’

Ünal DoÄŸan, iÅŸ yükü aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±, ücret düÅŸüklüÄŸünün, baskÄ± ve dayatmalarÄ±n iÅŸçileri bu yaÅŸananlara karÅŸÄ± örgütlenmeye sevk ettiÄŸini belirterek sözlerine ÅŸöyle devam etti: Ä°ÅŸçiler sendikamÄ±zÄ± tercih ederek bu sorunlarla mücadele etme yolunu seçmiÅŸ, örgütlenmeye baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. AçÄ±ktÄ±r ki PTT AÅž ve BayrampaÅŸa PDM MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan iÅŸ kanununa aykÄ±rÄ± davranarak haksÄ±z ve hukuksuz biçimde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸine son verilmesinde, iÅŸçilerin örgütlenme tercihleri önemli rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r. Yine bir kÄ±sÄ±m iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ akitlerinin feshedilmesinde gerekçe gösterilen güvenlik soruÅŸturmasÄ± da kabul edilebilir deÄŸildir. KaldÄ± ki iÅŸe alÄ±mlarda esas olan sabÄ±ka sicil kaydÄ±nÄ±n temiz olmasÄ± yeterliyken bu belgeyi sunup yÄ±llarca kurumda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin keyfi ÅŸekilde iÅŸten atÄ±lmalarÄ±na gerekçe olmasÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± olmaktan uzaktÄ±r.

Ä°ÅžTEN ATMALAR Ä°Åž YÜKÜNÜ ARTIRDI

PTT’nin “AÅž” olmasÄ± ile birlikte giderek artan baskÄ±nÄ±n zaten zor koÅŸullarda çalÄ±ÅŸan PTT taÅŸeron iÅŸçisinin yükünü daha da artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren DoÄŸan “Daha az insanla daha az paraya daha çok iÅŸ yaptÄ±rmayÄ± çalÄ±ÅŸma sistemi haline getiren bir anlayÄ±ÅŸ kurumda hakim olmuÅŸtur. Bu anlayÄ±ÅŸÄ±n iÅŸleyiÅŸte aksaklÄ±klara neden olmasÄ± sonucu fatura yine taÅŸeron iÅŸçilere kesiliyor. Çünkü taÅŸeron iÅŸçi kurumdaki iÅŸ güvencesi olmayan en örgütsüz kesim, en zayÄ±f halkadÄ±r. Örgütlenip hak arayÄ±ÅŸÄ±na girmeleri de yönetenler tarafÄ±ndan hiç istenilmeyen bir durumdur ki son geliÅŸmeler de bunu açÄ±kça göstermiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak baÅŸta haksÄ±z hukuksuz iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçiler olmak üzere tüm iÅŸçilerin iÅŸ ve ekmek mücadelesini yürüteceklerini belirten DoÄŸan, haksÄ±z uygulamalara karÅŸÄ± da hukuki süreci baÅŸlatarak takipçisi olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

'ARKADAÅžLARIMI HAKSIZ YERE Ä°ÅžTEN ATTILAR'

Ä°çeride çalÄ±ÅŸmaya devam eden ve iÅŸten atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±na destek olmak için açÄ±klamaya katÄ±lan iÅŸçilerden biri, “Çocuk sahibi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var, kirada olan var, kredi borcu olan var. Hiçbir gerekçe göstermeden iÅŸten attÄ±lar. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da zor duruma düÅŸürdüler. Ben yalnÄ±zca arkadaÅŸlarÄ±ma destek olmak için buradayÄ±m. Buraya çÄ±kÄ±p arkadaÅŸlara destek olduÄŸum için beni de iÅŸten atabilirler, umurumda deÄŸil. Bu kadar arkadaÅŸÄ±mÄ± haksÄ±z yere iÅŸten attÄ±lar. Ä°ÅŸten atmalardan dolayÄ± iÅŸ yoÄŸunluÄŸu arttÄ±, yapÄ±lan iÅŸler orada duruyor. Yeni elemanlar getirmiÅŸler. Biz yeni eleman mÄ± yetiÅŸtireceÄŸiz yoksa postalarÄ± mÄ± daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z? Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz de ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k” dedi.

'ÇOCUÄžUMA Ä°LAÇ ALMAK Ä°ÇÄ°N BORÇ ALDIM'

Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerden iki çocuk babasÄ± Ali SavutoÄŸlu, önceki gece çocuÄŸunu hastaneye götürdüÄŸünü ve ilaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmek için borç aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözleri dolarak anlattÄ±.

Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerden 7 aylÄ±k ikiz bebeÄŸi olan Åžeref Boldaz ise ÅŸunlarÄ± söyledi: EÅŸim de daha bugün iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±. 6 aydÄ±r çalÄ±ÅŸmÄ±yordu. O da taÅŸeron iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Zaten maaÅŸ alamÄ±yorduk. KÄ±t kanat bir ÅŸekilde geçiniyorduk. Åžimdi benim iÅŸten atÄ±lmam çok büyük bir problem oldu. Ben buraya iÅŸ görüÅŸmesinden geldim. YarÄ±n büyük ihtimalle iÅŸbaÅŸÄ± yapacaÄŸÄ±m. BaÅŸka çarem de yok zaten ama bu mücadeleyi de bitirmeyeceÄŸiz.

Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ: PTT'deki tÃ¼m keyfi uygulamalarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda olacaÄŸÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:05

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