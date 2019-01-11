11 Ocak 2019 11:29
Tekirdağ'da, eli temizleme makinesine sıkışan işçi yaralandı
Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil firmasında, elini temizleme makinesine sıkıştıran işçi yaralandı.
Fotoğraf: Pixabay
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, elini temizleme makinesine sıkıştıran işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan Fetullah Sağlam (42), kumaş temizleme makinesinin silindirine elini sıkıştırdı.
Diğer işçilerin fark etmesiyle makine durdurularak, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından Sağlam'ın elini sıkıştığı makineden çıkardı. Parmaklarının koptuğu öğrenilen işçi ameliyat için özel bir hastaneye kaldırıldı. (AA)