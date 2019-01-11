11 Ocak 2019 10:30

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder maçında kırılan rekorlar

San Antonio Spurs'ün, Oklahoma City Thunder’ı 2 uzatma sonunda 154-147 yendiği maçta pek çok rekora ve ilke imza atıldı.

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder maçında kırılan rekorlar

Fotoğraf: Pixabay

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    NBA’de San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder’ı 2 uzatma sonunda 154-147 mağlup etti. Spurs’te LaMarcus Aldridge 56 sayı kaydederken Thunder’da Russell Westbrook’un 24 sayı 13 ribaunt 24 asistlik triple-double’ı yeterli olmadı.

    Sezonun en iyi maçı olmaya aday müsabakada pek çok rekora ve ilke imza atıldı.

    ESPN’in yaptığı derlemeye göre:

    LAMARCUS ALDRIDGE'DEN SAYI REKORU

    Bu maça çıkana kadar rekoru 45 sayı olan LaMarcus Aldrige, 33’te 20 saha içi ve 16’da 16 serbest atış isabetiyle 56 sayı kaydetti ve kendi rekorunu kırdı. Aldridge, David Robinson’ın 71, George Gervin’in 63 sayılık performanslarının ardından Spurs tarihinin en çok sayı atan 3. ismi oldu.

    Aldridge ayrıca NBA’de bu sezon 50 sayı barajını aşan 9. isim oldu ve adını Stephen Curry, Kevin Durant, Blake Griffin, LeBron James, Derrick Rose, Klay Thompson, Kemba Walker, James Harden’ın yanına yazdırdı.

    Aldridge, Shaquille O’Neal’ın 2000 yılında Los Angeles Clippers’a 61 sayı attığı maçtan bu yana 3 sayılık atış kullanmadan 56 sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

    SAN ANTONIO'NUN ÜÇLÜKLERİ

    San Antonio Spurs, NBA’in maç başına en az 3 sayılık atış denemesinde bulunan buna karşılık en yüksek yüzdeye sahip olan takımı. Spurs bu maçta bu istatistiğini yeni bir aşamaya taşıdı. Maçın ilk yarısında 10’da 10 üçlük atan Spurs, üçüncü çeyrekte Derrick White’ın kaçırdığı şuta kadar 14’te 14 üçlükle oynadı. Spurs, 20 yıldır ilk kez rastlanan bu performans sonrası maçı 19’da 16 üç sayı isabeti ve yüzde 84.2 isabet oranıyla tamamladı. Bu, en az 15 üç sayılık atış kullanan takımlar arasında yakalanan en yüksek isabet oranı oldu.

    RUSSELL WESTBROOK'UN 24 ASİSTLİK TRIPLE-DOUBLE'I

    Son 2.5 sezondur triple-double ortalamalarıyla oynayan Russell Westbrook, maçı 24 sayı 13 ribaunt 24 asistle tamamladı. Tarihte 24 sayı 24 asistle triple-double yapan son oyuncu 1985’te Detroit Pistons’tan Isaiah Thomas’tı.

    Westbrook kariyerinde 2. kez 20 sayı 20 asistlik triple-double’a imza attı. Westbrook’un 24 asisti, Rajon Rondo’nun 27 Aralık 2017’de New Orleans Pelicans’ta oynarken yaptığı 25 asistten bu yana erişilen en yüksek asist rakamı oldu.

    SAYI REKORU

    Thunder ve Spurs toplam 301 sayıya ulaşırken bu, sezonun rekoru oldu. 300 sayıya ulaşılan son NBA maçı, 7  Aralık 2006’da Phoenix Suns’ın New Jersey Nets’i 2 uzatma sonunda 161-157 yendi maçtı.

    San Antonio için 154 sayı, 1990’da, dönemin savunmaya pek takılmamasıyla tanınan Denver Nuggets takımına karşı kaydedilen 161 sayıdan sonraki en yüksek sayı oldu.

    Oklahoma City Thunder ise geçtiğimiz yıl Cleveland Cavaliers’a 148 sayı atmıştı.

    POPOVICH, SLOAN'I GEÇTİ

    Gregg Popovich, NBA kariyerindeki 1222. galibiyetini alarak Jerry Sloan’ı geçti ve tüm zamanlarda üçüncü sıraya yükseldi. Popovich’in önünde 1332 galibiyetle Lenny Wilkens ve 1335 galibiyetle Don Nelson bulunuyor.

    GRANT VE WHITE'TAN REKORLAR

    Oklahoma City Thunder’dan Jerami Grant 25, Spurs’ten Derrick White 23 sayıyla kariyer rekorlarını kırdı. (SPOR SERVİSİ)

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