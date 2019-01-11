Tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği istendi

ABD'nin Las Vegas kentinde polis, tecavüzle suçlanan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istedi. Wall Street Journal gazetesi, talebin İtalya'da mahkemeye iletildiğini yazdı.

BBC'ye konuşan Juventus'un avukatlarından Peter S. Christiansen, haberi doğruladı. Peter S. Christiansen, Ronaldo'dan DNA örneği alınmasının istenmesiyle ilgili olarak "Son derece standart bir talep" dedi.

34 yaşındaki eski ABD'li model Kathryn Mayorga, 33 yaşındaki Ronaldo'yu, 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde kendisine cinsel saldırıyla suçluyor. Ronaldo ise suçlamayı reddediyor.

Alman Der Spiegel dergisi Ekim ayında yayımladığı bir haberde, Ronaldo'nun tecavüzle suçlandığını duyurmuştu. Dergi, Mayorga'nın suçlamalarını kamuoyuna açıklamamak için 2010 yılında Ronaldo'yla anlaşmaya vardığını bildirmişti. Anlaşma kapsamında Mayorga'ya 375 bin dolar ödendiği belirtilmişti.

Mayorga'nın avukatları ise ABD'de Ronaldo aleyhine dava açan müvekkillerinin #MeToo (Ben de) hareketinden etkilendiğini söylüyor ve gizlilik anlaşmasını geçersiz ilan etmenin yollarını arıyor. (SPOR SERVİSİ)

Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz soruşturması yeniden açıldı