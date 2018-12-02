TecavÃ¼zle suÃ§lanan Ronaldo'nun ifadesi: Defalarca 'hayÄ±r' dedi

HakkÄ±nda Las Vegasâ€™ta bir kadÄ±na tecavÃ¼z ettiÄŸi ve sessiz kalmasÄ± iÃ§in para Ã¶dediÄŸi iddiasÄ±yla dava aÃ§Ä±lan Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Dokuz yÄ±l önce ABD'nin Las Vegas kentinde Kathryn Mayorga adlÄ± bir kadÄ±na tecavüz ettiÄŸi ve ardÄ±ndan sessiz kalmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 375 bin dolar ödediÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda dava açÄ±lan futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, Eylül 2009'da ilgili sorgulama sÄ±rasÄ±nda verdiÄŸi ifade ortaya çÄ±ktÄ±.

Alman Der Spiegel dergisinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifadede Ronaldo'nun, "Henüz yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için birlikte olmamÄ±zÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ama buna raÄŸmen bedenime dokundu" dediÄŸi iddia edildi.

Mayorga'nÄ±n "Bayan C", Ronaldo'nun ise "X" olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifadeye göre "O gece neler oldu? Sen ne söyledin, 'Bayan C' ne dedi?" sorusuna futbolcu ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

"Onunla birlikte olduk. AslÄ±nda istemediÄŸini söylüyordu ama beden dili bunun tam tersini ifade ediyordu. Daha sonra onunla birlikte olmaya devam ettim. Biraz kabaydÄ±. O sÄ±rada bedeninde bazÄ± morluklar oluÅŸtu."

Ronaldo'nun avukatÄ±nÄ±n "Bayan C. olay sÄ±rasÄ±nda hiç sesini yükseltti mi?" sorusuna da "Defalarca 'hayÄ±r' dedi ve durdu" diye yanÄ±t verdiÄŸi de öne sürüldü.

Ronaldo, olay sonrasÄ± Mayorga'nÄ±n kendisine "Beni sen zorladÄ±n" diye kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "Sen salaksÄ±n, ben diÄŸerleri gibi deÄŸilim" dediÄŸini belirtti.

Ä°fadeye göre Ronaldo "özür diledi".

DoÄŸma büyüme Las Vegas’lÄ± olan Kathryn Mayorga, Portekizli futbolcunun 2009 yÄ±lÄ±nda bir otel odasÄ±nda kendisine cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu söylüyor. Öte yandan Mayorga ile Ronaldo'nun olay günü yan yana çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± medyaya yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Cristiano Ronaldo hakkÄ±ndaki tecavÃ¼z soruÅŸturmasÄ± yeniden aÃ§Ä±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 10:45

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