Tire-Selçuk karayolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı

İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle altgeçit ve yolları su bastı.

Kent genelinde birkaç gündür etkili olan sağanak, bazı yerlerde taşkınlara neden oldu. Tire ile Selçuk ilçeleri arasındaki Alaylı Mahallesi Aytaşı mevkisinde taşkın nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi yönlendirildi.

Fotoğraf: Tire İlçe Jandarma Komutanlığı/AA

Yolun kapalı olması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı, vatandaşları uyardı.

Ekiplerin yolu açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Alaylı Mahallesi Muhtarı Osman Kaynaş, en son 20 yıl önce bölgelerinde böyle bir olayın meydana geldiğini, yolun tamamen taşkın nedeniyle kapandığını belirtti.Kaynaş, Tire'ye Selçuk yönünden gelen araçların geri çevrildiğini söyledi.

Fotoğraf: İbrahim Karabıyık/DHA

Dün başlayan yağış nedeniyle kent genelindeki cadde ve altgeçitlerde su baskınları meydana gelirken, bir taksi sağanak sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında biriken suyun içinde kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, taksi çekiciler tarafından kurtarıldı. Halkapınar Yunuslar Altgeçidinin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri tahliye çalışmasına başladı. Şiddetini arttıran sağanak yağış trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Öte yandan, görüş mesafesinin azaldığını belirtilerek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı. (HABER MERKEZİ)