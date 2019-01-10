Fırat Tanış'ın oyunu, Sakarya Üniversitesi'nde engellendi.

Sakarya Üniversitesi, Fırat Tanış’ın “Gelin Tanış Olalım” isimli oyununu üniversitede sahnelemesini engelledi.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, Fırat Tanış’ın “Gelin Tanış Olalım” isimli oyununu sahnelemesi için Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi tahsis edilmişti. Ancak Sakarya Üniversitesi, bu salonda oyunun sahnelenmesini engelledi. Organizasyonu tertip eden Anıl Medya yöneticisi ise üniversitenin Tanış’ı “Gezici ve politik” olarak değerlendirdiğini, iptalin de bu sebeple gerçekleştiğini açıkladı.

Cumhuriyet Sahnesi de Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e destek verdiği için yine Sakarya’daki Serdivan Belediyesi Kültür Merkezinde “Azizname” oyununun sahnelenmesinin engellendiğini açıklamıştı.

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'nün oynadığı “Anlatılan Senin Hikâyendir” isimli oyun ise 11 Ocak'ta Antep'te sahnelenecekti. Ancak Üzümcü, “korku ve baskı” nedeniyle oyun için salon verilmediğini açıklamıştı. Üzümcü’ye Hatay’da da oyunu için salon tahsis edilmemişti. (HABER MERKEZİ)

Fırat Tanış: Muhalefet iktidar olursa ona da muhalif olurum

Gelin tanış olalım