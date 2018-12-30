Levent Üzümcü: Oyunumuz baskılar nedeniyle iptal edildi

Sanatçı Levent Üzümcü, 'Anlatılan Senin Hikayendir' oyununun, 10 Ocak’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılacak gösteriminin baskılar nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Instagram hesabından yayınladığı bir video ile yaşananları aktaran Üzümcü, oyunun sahneleneceği salonun bulunduğu koleje baskı yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Sanatın ve sanatçının hiç olmadığı kadar özgür, demokrasinin hiç olmadığı kadar ileride olduğu şu günlerde, İskenderun’da oynayacağımız oyunun oynanacağı kolejin sahnesi, yapılan baskılar nedeniyle elimizden alındı. Kolej yönetimi, oyunu artık orada oynamamıza izin vermiyor. Dosluğun, kardeşliğin ve barışın oyunu 'Anlatılan Senin Hikayendir'i izlemek İskenderunlular için bir başka özgür yarına kaldı.Hepinizden özür dilerim.”

Oyunun Artvin'deki Çoruh Üniversitesi'ne bağlı A. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak gösterimi de Artvin Valiliği tarafından iptal edilmişti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Artvin’de Levent Üzümcü’nün oyununa engelleme