ABD Başkanı Donald Trump, Davos'a katılmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Hükümetin kısmen kapanmasıyla yaşanan kriz nedeniyle Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvara gönderme yaptı. Demokratların ısrarı sebebiyle bütçe çıkmadığını, bu sebeple de çok önemli olan zirveye katılamayacağını duyurdu.

Federal hükümet, 22 Aralık'ta bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kısmen kapatılmıştı.

Meksika sınırına inşa edilmek istenen duvarın yol açtığı kriz nedeniyle federal kurumlar 20 gündür kısmen çalışıyor. (DIŞ HABERLER)

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!