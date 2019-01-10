10 Ocak 2019 07:47
Son Düzenlenme Tarihi: 10 Ocak 2019 09:24

ABD'de 'Meksika duvarı' tartışmaları nedeniyle hükümet açılamadı

ABD Başkanı Trump ile Demokratlar arasında hükümetin günlerdir kapalı kalmasına neden olan 'Meksika duvarı' müzakereleri sonuçsuz kaldı.

ABD'de 'Meksika duvarı' tartışmaları nedeniyle hükümet açılamadı

Fotoğraf: Beyaz Saray

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    ABD Başkanı Donald Trump, bütçeye konulması konusunda Kongre ile Beyaz Saray arasında anlaşmazlık yaratan ve bu yüzden federal hükümetin günlerdir kapalı kalmasına neden olan Meksika sınırına örülecek duvarı ile ilgili tartışmalar sürüyor.

    Trump ile ABD Kongresinin kıdemli Demokrat üyeleri arasında hükümetin açılmasına ilişkin yapılan müzakere sonuçsuz kaldı. Trump, Demokratları eleştirerek, duvar fikrinin "Orta Çağ'dan kalma bir tedbir olduğunu kabul ettiğini ama işe yaradığını" ileri sürdü. ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ise "Bu zalimliktir. Bu katı yürekliliktir. Bu milyonlarca masum insanı piyon olarak kullanmaktır" açıklaması yaptı.

    TRUMP: ORTA ÇAĞ'DAN KALMA AMA İŞE YARIYOR

    ABD Senatosunda Cumhuriyetçi senatörlerle öğle yemeğine katılan Trump daha sonra, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ve ABD hükümetinin bu sebeple kapanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Duvar ve inşası için gerekli 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkan Demokratları eleştiren Trump, duvar fikrinin "Orta Çağ'dan kalma bir tedbir olduğunu kabul ettiğini ama işe yaradığını" öne sürdü.

    Trump, Kongredeki görüşmenin ardından, 20 gündür kapalı olan hükümetin açılmasını müzakere etmek için ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

    Müzakereye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Az önce Chuck ve Nancy ile zaman kaybı bir görüşmeden çıktım. (Hükümeti) Çabucak açarsam 30 gün içinde ne olacağını ve duvar ya da çelik bariyer inşasını öngören sınır güvenliğini onaylayıp onaylamayacaklarını sordum. Nancy 'hayır' dedi. 'Güle güle' dedim, başka yolu yok!" ifadelerini kullandı.

    DEMOKRAT LİDER: BU ZALİMLİKTİR

    Görüşmenin ardından Beyaz Saray önünde açıklama yapan Demokrat lider Schumer ise Trump'ın kendilerinden istediğini alamadığı için toplantıyı terk ettiğini belirterek, "Bu zalimliktir. Bu katı yürekliliktir. Bu milyonlarca masum insanı piyon olarak kullanmaktır ve yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan Pelosi, Trump'ı "ABD'nin huysuz başkanı" olarak tanımlayarak, "(Trump) Toplantıyı mahvetti. Demokrasi bu şekilde işlemiyor." görüşünü dile getirdi.

    TRUMP'TAN KALİFORNİYA'YA YARDIMLARI KESME TEHDİDİ

    Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin temsil ettiği Kaliforniya'da çıkan ve yaklaşık 3,5 milyar dolarlık zarara yol açan yangınlar için orman yönetimini suçlayarak, bu eyalete yapılan para yardımını kesmekle tehdit etti.

    ABD Başkanı Trump bu konuya ilişkin olarak da Twitter'dan, "Düzgün bir orman yönetimi ile asla olmayacak orman yangınları için milyarlarca dolar para gönderdik. Davranışlarına çeki düzen vermedikleri sürece, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansına (FEMA) bir daha para göndermemelerini emrettim. Hayatlar ve para adına utanç verici bir durum!" mesajını paylaştı. 

    NE OLMUŞTU?

    Başkanlık seçim kampanyasından beri ülkeye gelen mültecileri hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına duvar öreceğine söz vermiş ve maliyetini Meksika'ya ödeteceğini iddia etmişti. Trump, duvarla ilgili başkanlık kararını 2017 yılının başlarında imzalamış ve kararın, ülkeye yasal olmayan yollardan girişi engellemek için atılacak çok sayıda adımın bir parçası olduğunu öne sürmüştü.

    Trump, Meksika sınırına duvar örülmesi kararını imzaladı

    Trump, Meksika sınırına duvar örülmesi kararını imzaladı

    ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmış fakat Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.

    Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı.

    Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında federal hükümet kısmen kapanmıştı.

    Trump daha önce de duvarın maliyetini Meksika'ya ödeteceğini iddia etmiş ancak Meksika eski Devlet Başkanı ile ile yaptığı telefon görüşmesinin basına sızan kayıtlarında, Trump’ın Meksikalı mevkidaşına, basına açık bir şekilde duvarın bedelini ödemeyeceğini ifade etmemesi gerektiğini söylediği ortaya çıkmıştı. (HABER MERKEZİ)

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