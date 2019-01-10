Açlık grevini 64 gündür sürdüren Leyla Güven'e uluslararası destek

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in 64’üncü günü geride bırakan açlık grevi eylemine Avrupa ve Ortadoğulu parlamenterlerden destek geldi. Bildiri yayımlayan parlamenterler, “Mutlak bir tecridin barış girişimlerini sekteye uğrattığı” belirtilerek Güven’in serbest bırakılması ve Öcalan’a dönük tecride son verilmesi çağrısı yaptı.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, bildiride imzası bulunan Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşiller (GUE/NGL) milletvekilleri ile Ortadoğulu siyasetçiler şöyle:

Martina Anderson (Sinn Féin-İrlanda)

Lynn Boylan (Sinn Féin-İrlanda)

Matt Carthy (Sinn Féin-İrlanda)

Takis Hadjigeorgiou (AKEL-Kıbrıs)

Kostadinka Kuneva (SYRIZA-Yunanistan)

Liadh Ní Riada (Sinn Féin-İrlanda)

Dimitris Papadimoulis (SYRIZA-Yunanistan)

Paloma Lopez (IU-İspanya)

Sabine Lösing (Die Linke-Almanya)

Lidia Senra (Bağımsız-Galiçya)

Neoklis Sylikiotis (AKEL-Kıbrıs)

Ángella Vallina (IU-İspanya)

Miguel Viegas (PCP-Portekiz)

Raid Fahmi (Irak Komünist Partisi Genel Sekreteri)

Aqel Taqz (Filistin Halk Partisi)

Aida Touma (İsrail Komünist Partisi)

Nizar Trabulsi (Suriye Komünist Partisi-Birleşik)

‘ALARM ZİLLERİ ÇALMAYA BAŞLADI’

Mezopotamya Ajansından Mehmet Şah Oruç ve Özgür Paksoy’a konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı, “Güven için alarm zilleri çalmaya başladı” uyarısında bulundu.

Güven’in sağlık sorunlarına dikkat çeken Selçuk Mızraklı, 14 kiloya yakın bir kilo kaybının olduğu ve kaslarının erimeye başladığını paylaştı. Mızraklı, açlık grevlerinde 40’ıncı ve 60’ıncı günler arasının oldukça önemli olduğunu, Güven’in grevinin 60’ıncı günlere gelmesinin bu nedenle sağlığı açısından ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

ADALET BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞRILDI

Acil olarak uzman bir hekim heyetinin cezaevine gitmesi gerektiğini vurgulayan Mızraklı, “Cezaevindeki bu süreci hafife almak, yarın geçmiş dönemdeki örneklerden bildiğimiz gibi çok talihsiz bir takım olayların yaşanmasına yol açabilir. Adalet Bakanlığı, cezaevindeki her hükümlünün de sağlığından ve yaşamından sorumludur” diyerek, Adalet Bakanlığını görevini yapmaya davet etti. (HABER MERKEZİ)