Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu İsveç Parlamentosunun gündeminde

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SAP) Milletvekili Lawen Redar, yazılı bir soru önergesiyle HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu İsveç Parlamentosu’nun gündemine getirdi. Demirtaş’ın serbest bırakılması için parlamentonun girişimde bulunması için hükümetin görevlendirmesi istendi.

ERDOĞAN’I ELEŞTİRDİĞİ İÇİN TUTUKLANDI

Redar, 143 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen Demirtaş’ın siyasi düşüncelerini açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği için tutuklandığı değerlendirmesinde bulunduktan sonra AKP Hükümeti’nin hukuka aykırı olarak Demirtaş’ı cezaevinde tuttuğuna şu ifadelerle dikkat çekti:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sonuç olarak Demirtaş’ın tutuklama nedeninin hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde çoğulculuğu boğmak ve özgür siyasi tartışmaları sınırlamak olduğunu belirtti. AİHM oy birliğiyle Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istedi.”

‘İSVEÇ GÜÇLÜ BİR TEPKİ GÖSTERMELİ’

Türkiye hükümetinin AİHM kararlarına uymayacağını açıkladığını belirten Redar, “Buna karşı İsveç güçlü bir tepki göstermeli” diyerek Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşması için parlamentonun karar almasını ve İsveç hükümetini görevlendirmesini talep etti.

Konu hakkındaki sorularımızı cevaplayan Redar, bir hukukçu olarak bugüne kadar AİHM’nin tutuklu politikacılar hakkında çok net ve oybirliği ile karar aldığına ilk kez şahit olduğunu belirterek “Demirtaş’ın cezaevinde tutulması uluslararası hukuka aykırı. Temelsiz suçlamalarla tutuklandı. AİHM tüm bunları açıkça belirtti. Demirtaş’ın serbest bırakılmasına karar verdi” dedi.

Soyal Demokrat İşçi Partisinin Demirtaş’ın son yapılan duruşmasına üç temsilci yolladığını söyleyen Rader, AKP hükümetinin İsveç ve diğer uluslararası gözlemcilerin duruşmalarda gözlemci olarak bulunmalarını engellemesini kınadıklarını söyledi.

Redar, İsveç’te hükümetin kurulmasından sonra parlamentonun soru önergesini kabul etmesini ve Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşması için girişimde bulunmasını umduğunu sözlerine ekledi.