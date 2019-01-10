10 Ocak 2019 10:38
İsveç'te mülteci yurdunda yangın
İsveç’te mültecilerin kaldığı yurtta yangın çıktı. Polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. (Fotoğraf: ARŞİV)
Fotoğraf: Elif Görgü/EVRENSEL
İsveç'in güneyindeki Örebro kentinin Töreboda kasabasında 40 kişinin kaldığı mülteci yurdunda yangın çıktı.
Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Güvenlik Müdürü Morten Gunneng, gece başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirterek yurt zamanında tahliye edildiği için olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.
Gunneng, polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturma başlattığını, kundaklanmadan şüphelenildiğini kaydetti. (Stockholm/AA)
ETİKETLER: İsveç
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