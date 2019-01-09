Trump: Demokratlar Meksika duvarına destek versin, kriz bitsin

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki oval ofisten ulusa sesleniş konuşması yaptı. Trump, iki haftadır ABD federal hükümetinin kapanmasına neden olan Meksika duvarı için ulusa sesleniş konuşmasında kameraların karşısına geçti. Ülkesinin güney sınırında insani bir kriz yaşandığını belirten ABD Başkanı, "Demokratları bunun çözümüne engel olmakla" suçladı. Trump'ın "çözüm"ü ise bilindiği üzere göçmenlerin ülkeye girişini engelleyecek bir Meksika sınırına bir duvar inşa etmek.

Trump'ın Washington saatiyle 21:00'de başlayan konuşması 8 dakika sürdü ve ABD'nin önde gelen tüm televizyonları tarafından naklen yayımlandı. Trump, Demokratlardan, Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermelerini istedi

AA'nın haberine göre Trump, "Orada insanların acı çektiği bir döngü var. Bunu durdurmaya kararlıyım. Meksika üzerinden ABD'ye doğru çıktıkları yolda üç kadından biri tecavüze uğruyor. Bizim bozuk sistemimizin en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklardır. Bu güney sınırımızda söz konusu olan yasa dışı göçmenliğin trajik bir gerçeğidir." diye konuştu.

Demokratların duvar için geçici bütçede fon ayrılmasına karşı çıktığını hatırlatan Trump, bütçe krizinden dolayı hükümetin iki haftadır kapalı kalması konusunda Demokratlara yüklendi.

Trump, "Hükümet tek ama tek bir sebepten dolayı kapalı: Demokratlar sınır güvenliği için fon ayırmıyor. Bu durum 45 dakikalık bir toplantıda çözülebilir. Yarın bunu çözmek için Kongrenin önde gelen isimlerini Beyaz Saray'a davet ettim." ifadelerini kullandı.

ABD lideri, duvarın bedelinin Meksika ile yapılan yeni ticaret anlaşması üzerinden tahsil edileceği iddiasını da konuşmasında yineledi.

DEMOKRATLARDAN TEPKİ

Ulusa seslenişten sonra kameraların karşısına geçen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile New York Senatörü ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Trump'ın milyonlarca ABD'linin mağduriyetini kullandığını ifade eden Pelosi, "Hiçbir başkan masaya yumruk vurup ya kendi yolundan gidileceğini ya da hükümeti kapatacağını talep etmemeli. Başkan Trump, Amerikan halkını rehin tutmayı bırakmalı, kriz üretmeyi bırakmalı ve hükümeti açmalıdır." dedi.

Schumer ise sınır güvenliği ile hükümetin kapanmasına yol açan bütçe krizinin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirtti.

New York Senatörü, "Sınır güvenliğine ilişkin tartışmanın devam etmesine müsaade eden ve hükümetin açılmasını sağlayan iki parti, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin desteklediği bir yasa tasarısı var. Siyasi farklılıklar üzerinden milyonlarca Amerikalıyı mağdur etmek için bir mazeret yok." değerlendirmesini yaptı. (DIŞ HABERLER)

Trump: Duvarın parasını Meksika ödüyor