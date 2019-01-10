Sudan'daki eylemlerde 3 kişi daha öldürüldü

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Omdurman kentinde düzenlenen gösterilerde ölü sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

Sudan haber ajansı SUNA'nın, polis sözcüsü Tümgeneral Haşim Ali Abdurrahim'den aktardığı haberde, "Omdurman'da dün yaşanan arbede ve yasa dışı gösteriye polis ve güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiği" bilgisi verildi.

Abdurrahim, gösterilerde 3 kişinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı bilgisinin polise ulaştığını ve olayın savcılığa intikal ettiğini kaydetti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Muhammed el-Fatih isimli şahsın göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken Salih Abdulvehhab ismli kişinin ölüm nedeni açıklanmadı.

Açıklamada, gösterilerde, 5'i kurşunla olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, yaralananlardan ikisinin doktor olduğu, bunlardan birinin kurşunla yaralandığı aktarıldı fakat diğerinin nasıl yaralandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Komiteden yapılan başka bir açıklamada, Omdurman Hastanesi doktorlarının, güvenlik güçlerinin, doktorların çalışması esnasında hastaneye girmeleri ve açık ihlalleri nedeniyle hastanenin tüm bölümlerinde grev ilan ettiği bildirildi.

Sudan hükümetinden şu ana kadar konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Eylemciler sosyal paylaşım sitelerinde, Omdurman Hastanesi avlusunda göz yaşartıcı gaz bombaları ve kurşun atıldığını gösteren video ve fotoğraflar paylaşmıştı.

Sudanlı doktorlar da sosyal paylaşım sitelerinde, hastanenin acil servisinde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşanan kargaşayı gösteren videolar yayımlamıştı.

Komiteden daha önce yapılan açıklamada, Sudan'ın orta kesimindeki Omdurman kentindeki gösterilerde açılan ateş sonucu 9 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

SUDAN'DAN TROYKA’YA CEVAP: DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE BAĞLIYIZ

Öte yandan Sudan yönetimi, ABD, Norveç, İngiltere ve Kanada'nın ülkedeki gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Troyka (ABD, Norveç, İngiltere) ve Kanada'nın ifadelerinin üstü kapalı tehdit içerdiği ve nesnel gerçeklerle çeliştiği belirtildi.

Sudan'ın, aldığı kararlarda bağımsız hareket ettiği ve dış müdahalelere karşı olduğu vurgulanan açıklamada, kanun ve anayasanın öngördüğü şekilde düşünce özgürlüğüne bağlı olunduğu iddia edildi.

Troyka üyeleri ve Kanada tarafından yapılan ortak açıklamada, Sudan hükümetinin gösterilere canlı mermi kullanarak müdahale etmesinden derin endişe duyulduğu aktarılmış ve hükümetin ilerleyen dönemde alacağı tedbirlerin hem Troyka hem de diğer ülkelerin Sudan'la olan muamelesine etki edeceği kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor. (AA)