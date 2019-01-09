Galatasaray'ın yeni transferi Marcao kimdir?

Galatasaray, stoper Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) için kulübü Chaves'le yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

1996 doğumlu Brezilyalı stoper, 1.85 boyunda. Çıkışını Brezilya'nın Atlético Paranaense kulübüyle yapan Marcao, geçtiğimiz yılı Rio Ave'de kiralık geçirdi.

Sol ayaklı savunma oyuncusu bu sezon başında 900 bin avroya Portekiz ligi ekiplerinden Chaves'e transfer oldu. İlk yarıda 16 maçta forma giyen Marcao, 2 gol attı.

Galatasaray'ın bu transfer için 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürülüyor.

Spor gazetecisi Uğur Karakullukçu, oyuncunun özelliklerine dair edindiği bilgileri Twitter hesabında paylaştı:

Portekiz'de antrenörlük yapan bir arkadaşımın Marcao hakkındaki görüşlerini yorumumu katmadan aktarıyorum. Artısı da eksisi de Tiago'dan.



✅Boyuna göre hızı iyi, topla çıkabiliyor ve epey sert bir oyuncu... Bu alanlarda elbette A+ sınıfı değil ama beklentilerinizi karşılar. — Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) 8 Ocak 2019

Sarı-kırmızılılar, Marcao transferi için Chaves'le anaşıldığını KAP'a iletti. (SPOR SERVİSİ)