Yönetmen Kazım Öz hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kule'sine 301 milyon lira harcandı!

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın 'Maliyeti 170 milyon olacak' diye açıkladığı Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi için 301 milyon lira harcandı.