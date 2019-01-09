09 Ocak 2019 14:26Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ocak 2019 14:32
Yönetmen Kazım Öz hakkında 15 yıla kadar hapis istendi
'Fotoğraf', 'Bahoz' ve 'Zer' filmlerinin yönetmeni Kazım Öz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istendi.
Fotoğraf: DHA
“Fotoğraf”, “Bahoz” ve “Zer” filmleriyle tanınan yönetmen Kazım Öz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istendi.
Yönetmen Kazım Öz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "terör soruşturması" kapsamında 24 Kasım'da memleketi Dersim'de gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Yönetmen Kazım Öz Dersim'de gözaltına alındı
Öz hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Kazım Öz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. (MA)