Bisiklet Çalıştayı 12-13 Ocak’ta

Don Kişot Bisiklet Kolektifi ilkini geçen sene ekim ayında gerçekleştirdiği ‘Bisiklet ve Kent Çalıştayı’nın bu sene ikincisini düzenliyor. Çalıştay 12-13 Ocak tarihlerinde, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesinde gerçekleşecek.

Don Kişot Bisiklet Kolektifi çalıştaya çağrı metninde ‘Bir kişi bisiklete binerse ne olur’ sorusuna şu yanıt veriliyor. “Bir kişi fosil yakıtların tüketimine ortak olmaz. Atmosfere salınan ve gezegenimizi her gün biraz daha ısıtan gazlar azalır. Bisikletli kişi, süpermarketlerdeki, alışveriş merkezlerindeki tüketim çılgınlığının parçası olmak yerine gıda topluluklarının ve kooperatiflerin paydaş olarak üretime yaklaşır. Sağlığın koruduğu için hastane kuyruklarından bir kişi azalır. Belki lastiği patladığında ona destek olan bir bisikletli ile tanışır, insanlara güvenmeyi öğrenir.

Metinde ayrıca, bir kişinin yarattığı bu olumlu etkinin bin katıyla hatta milyon katıyla dünyamızda kaç motorlu taşıtın azalacağına, azalan sera gazlarına, sese, trafiğe dikkat çekiliyor. Bisikletin hayatımıza katacağı bu olumlu özelliklerle dünyanın kurtarılamayacağını ama ‘bizsiz de kurtarılamayacağına işaret ediliyor.

Bisikletin toplumsal tarihi: Bir Velosipet olayı*