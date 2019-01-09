09 Ocak 2019 10:26Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ocak 2019 10:32
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarın saat 17.00'da bir araya gelecek.
Fotoğraf: DHA
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geleceklerini açıkladı.
İmamoğlu yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için yarın saat 17:00’ye randevu aldım” dedi. (HABER MERKEZİ)
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