Çankaya Üniversitesi'nde bir darp vakası daha

Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar'ın çalıştığı Çankaya Üniversitesi'nde, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Araştırma Görevlisi Ekin Barış Şah'ın ardından bir araştırma görevlisinin daha öğrenciler tarafından darbedildiği ve üniversitenin sessiz kaldığı ortaya çıktı.

Ceren Damar’ı böyle bir üniversitede öldürdüler!

BBC'den Funda Öztürk'ün haberine göre 2009'dan 2014'e kadar öğrencisi olduğu Çankaya Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi'nde, sonraki 3 yılda da araştırma görevlisi olarak çalışan Emre Yılmaz, Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi sonrası BBC Türkçe'yle temasa geçti.

2017 yılında araştırma görevlisiyken 2 öğrenci tarafından darp edilen ve burnu kırılan Emre Yılmaz, üniversite yönetiminin "tüm uyarılara rağmen" tehdit ve şiddet vakalarını görmezden geldiğini duyurdu.

Yılmaz, okulda sigara içilmesi yasak olan kapalı alanlarda sigara içen bazı öğrencileri uyardığı için sistematik tehditler aldığını, aldığı tehditleri üniversite yönetimine ilettiğini ancak hiçbir önlem alınmadığını anlattı.

Rektörlüğe ilettiği dilekçeden sonuç alamadığını belirten Emre Yılmaz, bir ay sonra tehdit edildiği öğrenciler tarafından darbedildiğini, kollarında ve yüzünde yaralanmalar olduğunu ve burnunun kırıldığını belirtti. Yılmaz, Çankaya Üniversitesi yönetimini "şiddet ve tehdit içeren davranışlara göz yummakla" suçladı.

Çankaya Üniversitesi ise BBC Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada ise Yılmaz'ın üniversiteyle ilgili yaptığı eleştirileri kabul etmedi: "Emre Yılmaz söz konusu dilekçe ile ilgili olarak görev yaptığı Fakültenin Dekanlığı'na çağrılmış, kendisine tehdit ettiğini belirttiği kişileri tanıyıp tanımadığı, kendilerinin adını, okudukları bölümü veya başka bir bilgisi olup olmadığı sorulmuş, cevaben kişileri tanımadığını bildirmiştir. Sonuç olarak, suç isnat edilen kişilerin belli olmaması nedeniyle Dekanlıkça bu kişiler hakkında bir soruşturma başlatılamamıştır."

Daha sonra Çankaya Üniversitesi darp olayına karışan öğrencilerden birine "bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası" verirken, Emre Yılmaz'a da "3 ay süreyle brüt ücretten 1/4 oranında kesintiye gidilmesi" cezası verdi. Yılmaz ise darbedilmesine rağmen üniversiteden ceza almış olmasını kaldıramadığı için akademik kariyerini noktaladığını dile getirdi. (HABER MERKEZİ)

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrenci tutuklandı