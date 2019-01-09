Adana kent merkezine 3 yıl aradan sonra kar yağdı

Adana kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. DHA'nın haberine göre kente en son 31 Aralık 2015'de kar yağmıştı.

Adana'da saat 03.30 sıralarında başlayan kar yağışı, birkaç dakika sürdü.

Özellikle merkez Çukurova ilçesinde kısa süreli etkili olan kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fotoğraf: DHA

Paylaşılan bir fotoğrafta, otomobilin üzerine minik bir kardan adam yapıldığı görüldü.

Gece olması nedeniyle çoğu Adanalı, kar yağışına tanıklık edemedi.

Öte yandan Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. (HABER MERKEZİ)

9 Ocak Çarşamba günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il/ilçeler