Dersim ile Erzincan arasındaki kara yolu trafiğe açıldı

Çığ düşmesi sonucu dün akşam kapanan Dersim-Erzincan karayolu, yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Dersim'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliğinden edinilen bilgiye göre, Dersim ile Erzincan arasındaki kara yolu 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her türlü araç geçişine kapatıldı. Karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Zağge mevkiinde akşam saatlerinde birçok noktaya çığ düştüğü belirtildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri tarafından Dersim'den Erzincan'a gidecek araçlar Pülümür ilçesi girişindeki depolama alanında, Erzincan'dan Dersim'e gelecek araçlar da Mutu mevkisinde bekletildi.

Yine Dersim'in Hozat ilçesi kara yolu, Çiçekli köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Gece saatlerinde bölgeye gönderilen ekiplerin çalışması sonucu yol bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Öte yandan Erzincan karayolunda bulunan Pülümür ilçesine bağlı Cankurtaran mevkiinde ise aşırı tipi ve fırtına nedeniyle ulaşım tek yönlü sağlanıyor. (HABER MERKEZİ)