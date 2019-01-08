Diyarbakır’da kasaplar, hayvan kesimi için yer istiyor

Diyarbakır’ın Ben û Sen Mahallesi’nde kaçak hayvan kesiminden dolayı birçok kasaba zabıta tarafından on binlerce TL ceza kesildi. Kasaplar ise daha önce defalarca işletmesi kendilerinde kontrolü belediyede olan bir yer açılmasını istediler. Ancak kasapların talepleri geri çevrildi. Buna karşın ceza kesilmesine tepki gösteren kasaplar, taleplerinin karşılanmasını istiyor.

‘KAÇAK KESİM YAPMAK İSTEMİYORUZ’

35 yaşındaki kasap Aydın H, yaşadıkları durumu şöyle anlattı: “20 yıldır buradayız. Bugün vergi vermiyoruz diye bize ‘kaçak’ diyorlar. Biz her seferinde valiliğe, belediyeye bize yer açın, vergimizi de verelim, kiramızı da ödeyelim dedik ama kimse bir şey yapmadı. Burada 6 aile ekmek yiyor. Biz de buralarda kaçak kesim yapmak istemiyoruz.”

Belediye kontrolünde bir yer istiyorlar ancak işletmesinin kendilerine ait olması gerektiğini ifade eden Aydın H. bu durumu ise şu şekilde anlattı: “Belediye mezbaha açsa da bizim mağduriyetimizi gidermez. Bir süre sonra da kaçağa geri döneriz. Çünkü aldığımız hayvanları oraya götürdüğümüzde bizden fazla para alacaklar. Biz zaten hayvandan değil, kesimden 3-5 kuruş kazanıyoruz. El emeğimiz olmasa bize bir şey kalmıyor.”

Mehmet A. ise, “Yıllardır bize yer vereceklerini söylüyorlar. Bu inandırıcı gelmiyor. Kayyım zaten canlı hayvan pazarında bulunan bir mezbahaneyi sattı. Bize yer verilsin, kirası, vergisi neyse verelim. Başka da bir şey istemiyoruz” dedi.

KASAPLAR ODASI: SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GÖRÜŞTÜK

Görüştüğümüz Kasaplar Odası Başkanı Hacı Atlı ise bugün var olan bir sorun olmadığını belirterek, sorunun mağduriyet yaratılmadan giderilmesi noktasında görüşmeler yapıldığını söyledi. “Burada 3-4 bin insan ekmek yiyor. Mağduriyet yaşanmasın” diyen Atlı, “Onların istedikleri gibi bir sistem Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Bunu hiçbir yönetim kabul etmez. Bizim odaya üye değiller ama yine de onların sorunu çözme noktasında konuştum. Belediye size mezbahana yapar sizi de orada kadroya alır. Sizin orada güvenceniz olur. Belediye ile görüştük, durumu değerlendireceklerini söylediler. Bunun bir sorun ve çözülmesi gerektiğini biliyoruz. Onlara yer açıp, kendi kesimlerini yapacakları bir yerin açılması da mümkün değil gibi ama yine de biz mağduriyetin giderilmesinden yanayız” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)