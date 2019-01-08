Bir akademisyene daha hapis cezası

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

Kemerburgaz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Y.A.'nın karar duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan 37. Ağır Ceza Mahkemesinde (ACM) görüldü. Heyet, sanığa atılı "terör örgütü propagandası yapmak suçunu sabit görerek" Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

BERAAT TALEBİNDE BULUNULDU

Duruşma savcısı bir önceki celsedde sunduğu ve sanığın TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istediği esas hakkında mütalaasını yineledi. Y.A. ve avukatı esasa ilişkin savunmalarında beraat talebinde bulundu.

Heyet, sanığın üzerine atılı "terör ötgütü propagandası yapmak" suçunu sabit görerek "suçun işlenme şekli, cezanın alt sınırdan ayrılmamasını gerektirir bir durum olmaması dikkate alınarak 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, eylemi basın ve yayın yolu ile gerçekleştirmiş olduğundan yarı oranında arttırm yapılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına" karar verdi.

"Sanığın sabıkasız oluşu, duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak" hükmün açıklanması geri bırakıldı. (HABER MERKEZİ)