Suriye ordusu: El Kaide, Halep'te kalırsa operasyon başlatırız

Suriye ordusunun, Türkiye destekli cihatçı grupların el Kaide bağlantılı Tahrir Şam Heyeti’ni Halep’in batısından çıkarmaması halinde operasyon başlatabileceği belirtildi.

Al Masdar’a konuşan bir ordu yetkilisi, “Teröristleri yok edecek sayıda askere ve silaha sahibiz. Rusya’nın sorunun çözümü için Türkiye ile çalışması sebebiyle beklemedeyiz. Eğer onlar kaybettikleri bölgeyi geri alamazsa biz alırız” dedi. Suriye ordusunun Rusya izin vermeden bölgede bir harekata kalkışması mümkün görünmüyor.

Tahrir Şam Heyeti ile Nureddin Zengi Hareketi arasında Halep’in batısında başlayan çatışmalar, İdlib geneline yayılmıştı. Nureddin Zengi Hareketi’nin yenilgisiyle sonuçlanan çatışmalar sonrası Tahrir Şam Heyeti pek çok bölgede hakim hale gelmişti. Halep’in batı kırsalı da bu alanlardan biri.

Öte yandan İdlib’de Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne mensup gruplar, Tahrir Şam Heyeti ile süren gerginlik nedeniyle yardım çağrısı yaptı. Bu grupların başında gelen Ahrar Şam’ın Maarat el Numan kentindeki savunma hatlarını güçlendirdiği bildirildi. (DIŞ HABERLER)