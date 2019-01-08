Hastanede bir haftada iki kez asansör düştü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki asansör, bir haftada ikinci kez düştü. İlk asansör kazasında bir doktorun ayağı kırılırken, ikinci kazada asansörde bulunan bir hemşire, şans eseri yara almadan kurtuldu.

ASANSÖR DEFALARCA ARIZA YAPTI, SORUN GİDERİLMEDİ

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda, içinde 7 kişinin bulunduğu asansör, 2 kat aşağı düşmüştü. Bu kazada hastanede görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker, 7 aylık hamile Beyza Çelik’in son anda tutunmasını sağlamıştı. Ancak 1’inci kattan eksi 1’inci kata düşen asansörde Doktor Biteker’in ayağı kırılmıştı. Ameliyat için daha sonra tekrar asansöre bindirilen Biteker, yine arıza yapan asansörde 15 dakika mahsur kaldı. Yaşananlara tepki gösteren Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu, daha önce defalarca asansörün arıza yaptığının hastane yönetimine bildirilmesine rağmen sorunun giderilmediğine dikkat çekti. Hastane yönetimi ise asansörlerin bakımlarının düzenli olarak yapıldığını savunan açıklama yapmıştı. Firma yetkilileri tarafından hafta başında asansör kontrol edildi. Denetlemeyi yapanlar hastaneden ayrıldıktan bir süre sonra, hastanede görevli bir hemşirenin bindiği asansör tekrar zemine düştü. Olayda asansördeki tek kişi olan hemşirenin şans eseri yaralanmadığı bildirildi.

'HASTANE YÖNETİMİ BİZİMLE İLGİLENMEDİ'

7 aylık hamile Beyza Çelik yaşadığı anları anlatırken, kendi imkanlarıyla asansörden çıktıklarını belirterek “Başımıza gelenler nedeniyle hastane yönetiminden kimse bizimle ilgilenmedi, şikayetçi oldum” dedi. (Muğla/DHA)