Muğla'da hastanenin asansörü düştü: 1 doktor yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde içerisinde 7 kişinin bulunduğu asansör arıza nedeniyle düştü. Asansörde bulunan kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker'in bacağı kırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, A Blok 3 numaralı asansörünün ani bir arıza sonucu düştüğünün tespit edildiği bildirildi.

HASTANE YÖNETİMİ: KONTROL EKSİĞİ YOK

Bu tür olaylar için otomatik bir fren sistemi bulunan asansörün 1,5 katlık bir düşmenin ardından eksi 3. kata varmadan durduğu aktarılan açıklamada, şunlar belirtildi:

“Asansörlerin hepsi yeşil bandrollü olup bakım ve kontrol eksiği bulunmamaktadır. Kontrollerin tam ve zamanında yapılması teknik birimimiz tarafından denetlenmektedir. Hastanemizde sürekli olarak asansör firmasının bir elemanı bulunmaktadır ve ani arızalara müdahale etmektedir.

Olay anında asansörde 7 kişi bulunduğu tespit edilmiştir. Asansördeki bir gebeyi koruma refleksi ile davranan bir hekimimizin bacağı kırılmış, yapılan ameliyat neticesi sağlık durumu iyi durumdadır. Diğerlerinde bir yaralanma söz konusu olmayıp sıkıntısız biçimde tahliye edildi.” (AA)