Cinsel saldırıda bulunan sanığa 27 yıl hapis cezası

Adana'da kardeşinin eşine cinsel istismarda bulunduğu için tutuklu yargılanan Sezer B., toplam 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

AA'nın haberine göre, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Sezer B. tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cinsel istismara maruz kalan kadın ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sezer B. ise savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini tekrarlayarak, "Biz aynı avluda oturuyoruz. Yengem bana seslenerek yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanık Sezer B.’yi "nitelikli cinsel saldırıdan" 21 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan" 4 yıl 6 ay, "konut dokunulmazlığını bozmaktan" ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın "mala zarar verme" suçundan ise beraati kararlaştırıldı.

Cinsel istismar sanığının tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Adana'da üç çocuk annesi D.B., Nisan 2018'de cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi Sezer B.'nin, zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurmuş, bunun üzerine şüpheli evinde yakalanmıştı. Cinsel saldırı sanığı Sezer B., nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Olayın ardından D.B., ailesi tarafından, çocukları Adana'da kocasının yakınlarına bırakılarak Hatay'a getirilmişti. Hatay Valiliğinde D.B. bir süredir görmediği 3 çocuğuna kavuşmuştu. (HABER MERKEZİ)