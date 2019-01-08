CHP'den MKEK'nin 'mermi fiyatlarında indirim' kararına tepki

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun “mermi fiyatlarında indirim” kararını, bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Emir önergesinin gerekçesinde; MKEK’nin ilgili açıklamasına dikkat çekerek, kurumun, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası kapsamında milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında yaklaşık yüzde 7,5 indirim yapmasına tepki gösterdi.

‘Enflasyonla mücadele’ dediler, mermi fiyatında indirim yaptılar

Murat Emir gerekçesinin devamında “Umut Vakfı’nın raporuna göre, ülkemizde, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28, son üç yıla göre ise yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşanmıştır. Bireysel silahlanmanın ve şiddetin arttığı bir dönemde böylesine bir kararın verilmesinin, toplumsal şiddeti daha da körükleyeceği açıktır” dedi.

"ISINMA, YEMEK, ULAŞIM PAHALANIRKEN, ‘ATEŞ ETMEK’ UCUZLUYOR"

Milletvekili Emir önergesinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a şu soruları yöneltti