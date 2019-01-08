CHP'den MKEK'nin 'mermi fiyatlarında indirim' kararına tepki
MKEK'nin 'Mermi fiyatlarında indirim' kararına tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Toplumsal şiddeti daha da körükleyeceği açıktır
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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun “mermi fiyatlarında indirim” kararını, bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Emir önergesinin gerekçesinde; MKEK’nin ilgili açıklamasına dikkat çekerek, kurumun, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası kapsamında milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında yaklaşık yüzde 7,5 indirim yapmasına tepki gösterdi.
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Murat Emir gerekçesinin devamında “Umut Vakfı’nın raporuna göre, ülkemizde, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28, son üç yıla göre ise yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşanmıştır. Bireysel silahlanmanın ve şiddetin arttığı bir dönemde böylesine bir kararın verilmesinin, toplumsal şiddeti daha da körükleyeceği açıktır” dedi.
"ISINMA, YEMEK, ULAŞIM PAHALANIRKEN, ‘ATEŞ ETMEK’ UCUZLUYOR"
Milletvekili Emir önergesinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a şu soruları yöneltti
- Son 5 yılda, yıl yıl ne kadar mermi satışı yapılmıştır? Satılan mermiler çeşitlerine ve boyutlarına göre ne kadardır?
- Mermi fiyatlarında indirime gidilerek, daha fazla mermi satışının yapılması mı amaçlanmaktadır? Bunun yerine mermi fiyatlarını artırarak bireysel silahlanmanın önüne geçilmeye çalışılması, daha doğru olmaz mı?
- Isınma, yemek, ulaşım vb. insani temel ihtiyaçlar gitgide pahalanırken, mermi fiyatlarını indirmek, toplumsal şiddetin önünün açılmasını kolaylaştırmak değilse nedir? (HABER MERKEZİ)