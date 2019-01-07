Açma kapama soygunu: 30 TL

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Başkanı Aziz Koçal, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin enerji tüketimi için düzenlediği faturalarda abone numarası olarak müşteri numarasını kullanırken, bazı bölgelerde yeni uygulama başlatarak hesap numarası üzerinden fatura düzenlemeye başladıklarını ve bunun da müşterilerin mağduriyetine neden olduğunu söyledi.

30 TL’LİK AÇMA KAPAMA PARASI

Birçok müşterinin bankalara otomatik ödemeler için müşteri numarası üzerinden düzenlenen faturalarda yazılı numarayı bildirdiğini, yeni faturalarda ise numara değiştiği için ödemenin gerçekleşmediğini söyleyen Koçal, tüketicinin içine düşürüldüğü durumu Milliyet’ten Kadife Şahin’e anlattı: “Dağıtım şirketi tarafından tüketiciye borcu olduğu mesajı gittiğinde tüketici önceki abone numarasından sorguladığında, ‘Girdiğiniz bilgilere ait ödenmemiş fatura bulunmamaktadır. Lütfen kontrol ederek tekrar deneyiniz’ yazısı ekrana geldiği için tüketici bir yanlış olduğunu düşünürken, fatura ödenmediğinden dolayı abonenin elektriği kesiliyor. Tüketiciye 30.00 TL’lik açma kapama bedeli yansıyor.”

Elektrik dağıtım şirketinin numara değişikliği yapmadan önce tüketiciyi bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Koçal, “Bu yöntem ile dağıtım şirketlerinin yine haksız kazanç peşinde olduğunu görüyoruz. Bu uygulama ile karşılaşan tüketiciler, faturaya yansıyan açma kapama bedeli tutarları için kuruma itirazda bulunsunlar. İtirazları reddedilir ise Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edebilirler” dedi.

Koçal ayrıca, elektrik dağıtım şirketlerinin, güvence bedeli güncellemeleri adı altında eski abonelerden ek güvence bedeli talep etmeye başladıklarını da belirterek, “Bu hangi hukukta var” tepkisi gösterdi. (HABER MERKEZİ)