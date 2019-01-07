Ankara'da gözaltına alınan TOKİ işçilerine para cezası

Ankara'da bulunan Kızılay AVM önünde yaklaşık 2 yıldır ücretleri ödenmeyen TOKİ işçileri eylem yapmak istedi. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan 5 işçi gözaltına alındı. İşçiler 320 TL para cezasına çarptırılmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınmak istendikleri sırada çevrede bulunanlar polise tepki gösterdi. Bunun üzerine polisler, görüntüleyen muhabirlere ve vatandaşlara fiziki müdahalede bulunarak, olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Fotoğraf: MA

MA'nın haberine göre gözaltına alınan 5 işçi götürüldükleri Çankaya Polis Karakolu’nda “Kabahatler Kanunu” gerekçe gösterilerek 320 TL para cezasına çarptırılmalarının ardından serbest bırakıldı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Mamak’taki bin 312 konutluk projesinde çalışan 225 işçiden 15’i çalıştıkları şirketin konkordato ilan etmesi ve TOKİ’nin de kendilerine ücretlerini vermemesi nedeniyle iş bırakmıştı. 22 Kasım 2018’den itibaren inşaat önünde eylem yapmaya başlayan işçiler daha önce de defalarca gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)