Çepeçevre Yaşam - Salihli Hacıbektaşlı halkı JES'çi şirketi gönderdi

Manisa'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı mahallesi halkının jeotermal enerji santraline (JES) karşı verdikleri direniş ilk kazanımı getirdi. JES'çi şirket SANKO Enerji, arazideki araç gereçlerini sökerek taşımaya başladı.

Hacıbektaşlı Mahallesi halkı, mahallelerinde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karşı, 2 Ocak tarihinde direnişe başladı. Yılbaşı öncesi JES şirketinin çalışmalarına engel olup durduran mahalleli, direniş çadırı kurarak şirketin kullandığı yolu kapattı.

Salihli'de Hacıbektaşlı Mahallesi halkı JES'e karşı direnişe geçti

Halk, JES’lerin sağlığa, çevreye ve tarıma yaptığı zararlara dikkat çeken ve yaşam alanlarında JES istemediklerini belirten dilekçeleri Salihli Kaymakamlığı, Manisa Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdi. JES yapılmak istenen alanın yanında üç tane okulun olduğunu, okulların yurdu ve spor salonu bulunduğunu belirten mahalleli, bir de yeni ilkokul projesi olduğunu dile getirdi.

Direniş çadırı kurarak şirket elemanlarının şantiyeye gitmelerine izin vermeyen köylülere jandarma gece baskın düzenledi. Jandarmanın direniş çadırını söküp götürmesinin ardından Salihli Ticaret Odasında milletvekilleri, muhtarlar ve Salihli'deki demokratik kitle örgütleri ile yapılan toplantıda direnişe devam kararı çıktı.

Hacıbektaşlı halkı, jandarmanın söktüğü direniş çadırını geri aldı

CHP Milletvekili Özgür Özel'in de görüşmeleriyle direniş çadırını geri alan köylüler, validen de şirketin malzemelerini mahalleden sökeceği sözünü aldı. Gerekli izinleri almadan mahallede çalışma yapan SANKO Enerji şirketi, arazideki araç gereçlerini sökerek taşımaya başladı. (Evrensel WebTV)