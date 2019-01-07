07 Ocak 2019 15:38

Genel-İş Adana Şubesi Genel Kurulunda tek adam rejimine tepki

Genel-İş Adana Şubesi Olağan Genel Kurulu seçimle sona erdi. Tek adam rejiminin eleştirildiği genel kurulda yeni örgütlenme hedefleri belirlendi.

Genel-İş Adana Şubesi Genel Kurulunda tek adam rejimine tepki

Fotoğraf: Evrensel

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    DİSK/Genel-İş Adana Şubesinin Olağan Genel Kurulu 6 Ocak tarihinde Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Hüseyin Yaşar Gündoğdu başkanlığında tek liste ile gidilen kongreye 164 delege katıldı.

    Genel kurula Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz ve Eğitim Daire Başkanı M. Salih Doğrul, Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek, Gaziantep Şube Başkanı Süleyman Göçmen ve DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü katıldı.

    CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlu, Kemal Peköz, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Emek Partisi GYK Üyesi Halil İmrek, KESK, DİSK ve TMMOB yöneticileri de kongreye katıldı.

    ‘ADANA ŞUBESİ DAHA DA BÜYÜYECEK’

    Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yaşar Hüseyin Gündoğdu, işçi sınıfına yönelik saldırıların kesilmediğini, asgari ücretin işçileri açlık sınırında bıraktığını, taşerona kadronun işçilerin beklentisini karşılamadığını söyledi. Genel-İş’in Adana’da üye sayısını artırdığını belirten Gündoğdu, Çukurova ilçe belediyesinde, belediye şirketine geçen eski taşeron işçileri sendika üyesi yaptıklarını ve TİS imzaladıklarını hatırlattı. Gündoğdu, kısa süre içerisinde Seyhan Belediyesindeki taşeron işçilerin sendikaya üye yapılmasını hedeflediklerini ifade etti.

    ‘EMEK ÇATISI HEPİMİZİ BİRLEŞTİRİR’

    Daha sonra divan kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına getirilen Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, tek adam tek parti rejimimin işçi ve emekçilerin geleceğini kararttığını, birinci ve ikinci 100 günlük hükümet programının açıklandığını ama emekçilerle ilgili bir şeyin olmadığını ve her konuda muhatabın Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Çalışkan, “Enflasyon, ücretlerin yarı yarıya erimesi, yoksulluk var. Alabildiğine bir saldırı devam ediyor” dedi.

    450 bin taşeron işçiye kadro verilmediğini hatırlatan Çalışkan, kadro hakkı verilen işçilerin ise toplu sözleşme hakkının gasbedildiğini belirtti. Asgari ücret farkının uygulanmadığını aktaran Çalışkan, OHAL sürecinde 3 bin üyelerinin belediyelere kayyım atanarak işten çıkarıldığını söyledi. Çalışkan, şöyle devam etti:

    “Kamu emekçileriyle birlikte yüz binin üzerinde emekçi işinden ekmeğinden edildi. Bizim ekmeğimizi ancak demokrasi ve barış ortamı büyütür. Farklı siyasi partilerde üye olabiliriz ama ülkenin aydınlık geleceği için emeğimiz için herkesin birleşmesi gerekir.”

    CHP, HDP, İYİ Parti milletvekilleri ile EMEP GYK Üyesi Halil İmrek’in yaptığı konuşmaların ardından devam eden kongre seçimle sona erdi.

    Yaşar Hüseyin Gündoğdu başkanlığında tek liste ile gidilen seçimde 5 kişilik Şube Genel Kurulu, Denetim ve Disiplin Kurulu ile merkez delegeleri belirlendi. (Adana/EVRENSEL)

    Genel-İş üyesi işçiler: Bu gidişatı değiştirmek hepimizin görevi

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