Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Projeler insan odaklı değil, rant odaklı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin tüm projelerinin rant odaklı olduğuna dikkat çekildi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, Özhaseki’nin çocuk köyü projesi ile Ankapark’a müşteri arandığını vurguladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Tezcan Karakuş Candan, açıklanan 111 projenin hiçbirinin insan odaklı olmadığını, rant odaklı olduğunu belirtti. Candan, ortak akılla yönetilecek bir Ankara’ya ihtiyaca dikkat çekerek, “Ancak bu kent ‘ben bilirim’ anlayışıyla yönetiliyor. Bu projelerin hiçbiri gerçekçi değil. Özhaseki açıklamalarında Cumhurbaşkanının ve eşi Emine Hanım’ın projeleri ne kadar çok beğendiğinden bahsediyor. Yani Cumhurbaşkanı odaklı kenti yöneteceğini söylüyor. Katılımcı demokratik bir anlayış yok” dedi.

'METROLAR KAPASİTESİNİN ALTINDA ÇALIŞIYOR'

Projelerdeki ulaşım politikalarına ilişkin Candan, “Gökçek’in beceriksizliği yüzünden zaten metro ve raylı sistem belediyenin elinden alınmıştı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Özhaseki ‘60 km raylı sistem yapacağım’ diyor ama zaten var olan 4 hatta 2 buçuk milyon taşınması gerekirken 370 bin insan taşınıyor. Var olan hatlar bile kapasitesiyle çalıştırılmıyor” dedi.

'ROMA KENTİ KALINTILARI YOK EDİLECEK'

Özhaseki’nin havaalanına kesintisiz ulaşım projesinin ise Ulus’un, Roma kenti kalıntılarının yok edileceği anlamına geldiğini belirten Candan, bu projenin zaten davalık olduğunu kaydetti. Metro istasyonlarında “Park et, devam et” projesinin ise Güvenpark’ın ve her metro istasyonunun altına otopark yapma anlamına geleceğini belirten Candan, “Bu her metro istasyonunu ranta açmak, kent merkezine trafiği sokmak demek. Oysaki kent merkezinin araçtan arındırılarak yayalaştırılması gerekiyor” dedi.

'ANKARA'NIN İHTİYACI ÇOCUK DOSTU PARKLAR'

Candan, Özhaseki’nin çocuk köyü projesine ilişkin, “Ankapark’ın yanına yapılmak isteniyor. Ankapark’ın müşteriye ihtiyacı var. Bu hukuksuz alanın amacı reklamını yapabilmek. O bölgenin zemininin kaygan, oradaki çadırların yanıcı olduğu biliniyor. Bebekli aileler sokağa çıkamazken, Ankara’nın ihtiyacı çocuk dostu politikalar, mahallerdir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

'ÖZHASEKİ'NİN ANKARA'YI BİLMEDİĞİ ÇOK AÇIK'

Candan, projelerde yaya ve bisikletli bölgelerinin yer almadığına da dikkat çekti. Candan, turistlerin şehirde teleferiklerle gezdirilmesinin planlandığını belirterek, “Özhaseki’nin Ankara’yı bilmediği çok açık. Ulaşımı teleferikle çözüm üreteceğini sanıyorsa Ankara’dan bihaber. 19 Mayıs ve Cebeci stadyumlarını yıkacaksınız sonra ‘stadyum yapacağım’ diyeceksiniz. Gökçek dönemiyle başlayan yerel yönetimin iflasını burada da görüyoruz. Bu projeler 30 milyon metrekarelik rant üzerinden hareket edileceğini göstermekte” şeklinde konuştu.

'İHTİYACIMIZ BİR ARADA OLACAĞIMIZ KAMUSAL MEKANLAR'

Mimarlar Odası MYK üyesi Ali Hakkan da projelerin Özhaseki’nin yerel yönetimden hiç anlamadığını gösterdiğini söyleyerek, ulaşılabilir bir kent olmayan Ankara’da taşıt önceliğinin olduğu ve bu projelerin de bunun devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. Hakkan, “İhtiyacımız olan bir arada olmamızı sağlayacak kamusal mekanlardır. Ancak ulaşımı havadan teleferikle, insana, doğaya dokunmadan çözmeye çalışıyorlar” dedi.

‘TARIM ARAZİLERİNİ İMARA SİZ AÇTINIZ’

Özhaseki’nin Ankara’ya vaat ettiği hiçbir şey olmadığını söyleyen MO Ankara Şube yöneticisi Nihal Evirgen de "Siteler ve Altındağ için projelerden bahsediliyor. Ancak Siteler ve Altındağ artık Suriyeli nüfusun yaşadığı ve çok ucuza çalıştırıldığı, emek hırsızlığının yoğun olduğu bir bölge. Siteler çöküntü bir hale getirildi. Göç ile ilgili herhangi bir projeniz yoksa Siteler’deki problemi nasıl çözeceksiniz. Tarımsal alan projelerinden bahsediliyor ancak zaten bütün tarım arazilerini siz imara açtınız, bunlardan vaz mı geçeceksiniz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

‘Millet bahçelerinin amacı rant projelerinin satışını kolaylaştırmak’

Ayrıcalıklı yapılaşma, Danıştay’dan döndü