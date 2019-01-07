Çorum'da yangın: 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Yüzgeç Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre yangın Dursun Bıdak'a ait evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında evin dışındaki ahırda bulunan Dursun Bıdak ve Nurhan Bıdak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıdak çifti, yanan evden çıkamayan 3 yaşındaki çocukları oğlu Muhammed Ali ile anneleri Döne Budak'ı kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Yaşlı kadını evden dışarı çıkaran Budak çifti, çocuklarını kurtarmayı başaramadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Muhammed Ali'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Uğurludağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Vücutlarında yanıklar oluşan Dursun, Nurhan ve Döne Bıdak, hastaneye kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)