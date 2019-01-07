Venezuela'da tacizle suçlanan Yüksek Mahkeme Yargıcı ABD'ye kaçtı

Venezuela'da, Yüksek Mahkeme yargıçlarından Christian Zerpa, ABD'ye kaçtı.

BBC'de yer alan habere göre, ailesi ile ABD'ye iltica eden yargıç Zerpa, Florida eyaletinde yayın yapan EVTV televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve serbest olmadığını savunan Zerpa, Maduro'yu Yüksek Mahkemeyi sistematik olarak maniple etmekle suçladı.

Maduro'nun, Yüksek Mahkemeyi "yürütme erkinin bir uzantısı gibi gördüğünü" ifade eden Zerpa, Devlet Başkanının yargıçlara davalarda nasıl karar vermeleri gerektiği konusunda doğrudan telkinlerde bulunduğunu ileri sürdü.

YÜKSEK MAHKEME: CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARINDAN KAÇTI

Venezuela Yüksek Mahkemesi ise yaptığı açıklamada, Zerpa'nın cinsel taciz suçlamalarından kaçmak için ABD'ye sığındığını belirti.

MADURO KUŞATILIYOR

Venezeula Ulusal Meclisi, dün yaptığı yeni yılın ilk oylamasında, 35 yaşındaki Juan Guaido'yu başkanlığa seçmişti. Guaido, Meclisteki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada "Şu an baskıcı bir rejim altında yaşıyoruz. Bizler Venezuela'da demokrasinin yeniden kurulabilmesi için her gün mücadele ediyoruz. Hukukun üstünlüğünün korunmasını, Venezuelalıların güvence altında olmasını istiyoruz. Çünkü biz insan hayatının değerli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela'da muhalefetin büyük oranda boykot ettiği seçimi kazanan Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek yeni görev dönemine başlayacak. (DIŞ HABERLER)