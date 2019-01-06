Venezuela muhalefeti Maduro'yu tanımadı: Başkanlığı ele geçireceğiz

Venezuela’da muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ‘yasa dışı’ ilan etti ve orduya da ‘demokrasinin yeniden inşası için destek’ çağrısında bulunarak, “10 Ocak’ta başkanlığı ele geçireceğiz” dedi. Venezuela’da biri hükümetin biri sağcı muhalefetin kontrolünde “iki meclis” bulunuyor.

MADURO’YU YASA DIŞI İLAN ETTİ

Yeni yasama döneminde yemin ederek göreve başlayan, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin yeni başkanı Juan Guaido, “Biz, Nicolas Maduro’nun gayri meşru olduğunu yeniden dile getiriyoruz. 10 Ocak’tan itibaren, devlet başkanlığını ele geçireceğiz, netice itibariyle bu Ulusal Meclis, halkın tek meşru temsilcisidir” dedi.

Venezuela’da 20 Mayıs 2018’de devlet başkanlığı seçimleri yapılmış, Nicolas Maduro seçime katılanların yüzde 68’inin oyuyla yeniden başkan seçilmişti. Maduro’nun yeni dönemi 10 Ocak Perşembe günü düzenlenecek yemin töreni ile başlayacak.

VENEZUELA ORDUSUNA DA ÇAĞRI YAPTI

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Guaido ayrıca, ordunun emir komuta zincirinin ‘kırıldığını veya zorla ele geçirildiğini’ iddia ederek silahlı kuvvetlere ‘demokrasiyi yeniden inşa çabalarına destek verme’ çağrısı yaptı. Guaido, ‘özgür, adil seçimlerin yapılabilmesi ve geçiş hükümeti kurulması için koşulların sağlanması’ sözü verdi.

Venezuela’da yeni anayasa hazırlanacağı gerekçesiyle temmuz 2017’de Kurucu Meclis seçimleri yapılmıştı. Ülkede iki ayrı “meclis” bulunuyor.

ABD İŞ BİRLİKÇİSİ HÜKÜMETLERDEN VENEZUELA TOPLANTISI

Öte yandan Latin Amerika’daki ABD iş birlikçisi yönetimlerden oluşan “Lima Grubu” ülkeleri de Maduro’nun yeni hükümetini kabul etmeyeceklerini duyurdu. Duyuruya, yönetimi değişen Meksika imza atmadı.

Lima Grubu’nun Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guyana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve Peru’nun dışişleri bakanlarının katıldığı “Venezuela” konulu toplantı başkent Lima’da düzenlendi.

MADURO’YA ‘BAŞKANLIĞI BIRAK’ ÇAĞRISI YAPTILAR

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen 13 dışişleri bakanı adına konuşan Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 10 Ocak’ta başlayacak yeni görevini tanımayacaklarını duyurdu. Popolizio, Maduro(nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığı seçimlerin, “şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda” ve tam siyasi katılımla gerçekleşmediğini savunarak, Maduro’ya, yetkilerini, ülkede “yeni demokratik seçimler düzenlenene kadar” Ulusal Meclis'e devretmesi çağrısı yaptı.

Ayrıca yapılan yazılı açıklamada ise, Venezuela hükümetinin üst düzey temsilcilerine, topraklarına giriş izni vermeme kararı aldıkları bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kişilere ve bağlı şirketlere mali yaptırım uygulanacağı vurgulandı. (DIŞ HABERLER)